Sax: el increíble homenaje al músico de Maldita Vecindad en su ciudad natal

Escultura de Sax en su natal San Luis Potosí (Foto: Facebook / @malditavecindad)

Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido en la industria del entretenimiento en México bajo el seudónimo de “Sax”, fue homenajeado por el ayuntamiento de su municipio natal a través de una escultura.

La estatua se ubicará durante los próximos años en el jardín principal de Soledad de Graciano Sánchez, municipio ubicado en el estado de San Luis Potosí, lugar que forjó a una de las grandes personalidades del rock mexicano.

“Ante la vida ruda y difícil, mi única arma y defensa siempre fue mi saxofón”, se puede leer en la placa, donde además lo destacan como “uno de sus ciudadanos más destacados en el ámbito de la cultura popular de nuestro país.

En la representación se le puede ver durante uno de los más impresionantes actos que realizaba en vivo, utilizar dos instrumentos para interpretar varias de sus más famosas canciones como “Kumbala”, “Pachuco”, entre otras.

Juan Gorupo fue el escultor encargado de plasmar para una eternidad al legendario saxofonista de Maldita Vecindad y los hijos del 5to patio, quien ha realizado numerosos trabajos a lo largo y ancho del estado.

Juan Gorupo, escultor de Sax (Foto: Facebook / @JuanGorupoEscultor)

De acuerdo con el joven artista, quien incluso es del mismo barrio que Eulalio, se trata de un hombre que lo inspiró a lo largo de toda su vida, pues desde que escuchó sus primeros discos de “La Maldita”, supo que era posible “vivir dedicado a lo que amas”.

“Hay personas que se convierten en un símbolo de congruencia que marcan pautas en tu vida. El haber crecido en el misma barrio del Sax, y escucharlo desde la infancia me dio la certeza de que es posible vivir dedicado a lo que más amas. Gracias a su influencia siempre supe que no aceptaría otro estilo de vida que no fuera el sumergirme, regocijarme y entregarme al arte. ¡Gracias por eso!”, escribió en sus redes sociales oficiales.

Por otra parte, sus compañeros de Maldita Vecindad integrarán un homenaje que tendrá lugar dentro del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino 2022, recientemente anunciado por OCESA y la banda.

El festival se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo de 2022 y la preventa de los boletos comenzará el próximo 13 y 14 de Octubre, como siempre, dentro de las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital mexicana.

Sax: el increíble homenaje al músico de Maldita Vecindad en su ciudad natal FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ/CUARTOSCURO.COM

La muerte de Sax

Fue a través del Facebook oficial de la banda donde se dio a conocer, el domingo 14 de marzo de 2021, que Eulalio Cervantes murió, víctima del virus SARS-CoV-2 que lo postró en cama desde el día 6 de marzo, un par después de su anuncio de un contagio.

“Con profundo dolor y tristeza les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Nuestras oraciones brindarán la luz en su camino hacia la eternidad. Descanse en paz nuestro amado SAX”, escribió Jessica Franco Landero, esposa del músico.

Sax, junto a Roco Pachukote (cantante) y Pato (Guitarra), son los fundadores de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, una banda mexicana de ska fussion y rock iniciada por la necesidad de generar un poco de dinero y terminó por trascender fronteras.

Uno de los temas que consagró al saxofonista dentro de la banda es “Kumbala”, donde su instrumento es el protagonista dentro de la melodía. Además, junto con los otros integrantes de la Maldita Vecindad, Sax se encuentra dentro del catálogo de los 100 mejores discos iberoamericanos de Sony Music México.

Eulalio Cervantes murió, víctima del virus SARS-CoV-2 FOTO: DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO.COM

Cervantes Galarza formó parte también de la banda Malditos Cocodrilos, en la que estaba con algunos de sus actuales compañeros. Además, colaboraba con un gran número de bandas hermanas como Caifanes, Victimas del Dr Cerebro Show, Tex Tex o Kotardo.

