Erik Rubín confesó por qué tiene una herida en el rostro

El artista también mencionó que su esposa tiene el mismo hábito (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

En medio de tantas visitas a diferentes programas para promocionar el reestreno del musical Jesucristo Súper Estrella, Erik Rubín sorprendió al hablar por primera vez sobre la herida que tiene en el rostro.

Resulta que el cantante contó que como consecuencia de ser un completo amante de la vitamina D, no pierde la oportunidad de tomar el sol y eso le trajo fuertes complicaciones en la piel.

En entrevista con Adela Micha, Erik reveló que lleva varios meses con una herida en el rostro, específicamente en su nariz como resultado de tantas horas bajo el sol.

“Amo el sol, la vitamina pero creo que me he excedido, me salió aquí (señalando la herida), fui con el dermatólogo y me dijo ya no me podía asolear”, reconoció el famoso.

El cantante con su esposa

Relató que tras varias semanas con la lesión por fin ha comenzado a sanar lo que gracias a los tratamientos y ayuda de su dermatólogo es ya casi imperceptible.

Reconoció lo peligroso que es exponerse tanto al sol, aunque suele protegerse con bloqueadores; además explicó que hasta el momento no siente ningún tipo de dolor. De igual forma compartió que su esposa Andrea Legarreta también disfruta de este hábito pero con mayor precaución.

“Bueno además ya me quemaron como con frío, ya se me cerró pero no se me cerraba y ahorita ya se nota menos porque me acabo de broncear, tiene como mes y medio pero antes de eso no me curaba”, agregó.

La pareja coincide en su gusto por tomar el sol y por la vitamina D (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Por otro lado, mostró su emoción por poder “cerrar el ciclo” de Jesucristo Súper Estrella, el musical fue suspendido debido a la pandemia y después de casi dos años están de regreso en el escenario. Recordó cuando recién empezaba con los preparativos para su actuación como Judas.

El final de temporada regresa con un aforo de 75% totalmente ocupado en el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1), producido por Alejandro Gou.

Erik se mostró emocionado por su regreso en esta segunda etapa del musical, también por el regreso del público y de que el teatro reabra sus puertas tras mucho tiempo cerrado.

Sin olvidar las medidas sanitarías para el cuidado de todos como portar el cubrebocas, respetar los asientos que se encuentran fuera de servicio, el uso de gel antibacteríal y más.

En el regreso de esta puesta en escena regresa con el elenco original de la obra: Beto Cuevas, Erik Rubín, María José, Kalimba, Yahir, Leonardo de Lozanne y Enrique Guzmán, quienes lideran el grupo de más de 44 actores, bailarines y cantantes que conforman el musical.

Con funciones del primero y el 10 de octubre, solamente ocho, hasta ahora confirmadas, que dará pie a la siguiente gran producción de Alejandro Gou: José, el soñador, que iniciará presentaciones próximamente.

Erik Rubín se mostró emocionado por el regreso de la obra (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Es importante destacar que Rubín no sólo forma parte del elenco, sino que también es director creativo gracias a su experiencia y a que estuvo en la versión anterior. Después de asociarse, plantear sus ideas y de diversas pruebas cumplió su sueño.

Declaró que tiene un gran amor por el teatro y que años anteriores y producciones pasadas están como testigos, por lo mismo se encuentra nominado a los premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro 2021.

