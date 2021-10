Qué opina Maite Perroni sobre el intercambio de parejas

Maite reveló si comparte las prácticas de su personaje en la vida real (Foto: Instagram)

Maite Perroni participó en las dos temporadas de El juego de las llaves, donde protagonizó unas eróticas escenas al lado de Yahír y Ela Velden, donde el personaje que interpreta la ex Rebelde comienzó a explorar su sexualidad de una nueva forma tras años de estar casada.

“Adriana”, personificada por Maite, sostiene encuentros casuales con diferentes personajes durante la serie a pesar de tener esposo, pues ambos acordaron en experimentar con personas ajenas a su matrimonio.

En una entrevista para San Diego Red, la actriz habló sobre el significado de la serie para ella y reveló si ha vivido experiencias similares a las que se ven en la serie:

“En pareja me gusta que seamos solamente él y yo. Me gusta que podamos cuidar nuestra energía, nuestro espacio y nuestro vínculo, por lo que no me imagino en una dinámica como tal”, dijo Maite al negar tener interés en el intercambio de parejas.

A pesar de no compartir algunas de las preferencias de su personaje, Maite contó que sí tiene algunas cualidades en común con “Adriana”, como la el hacerse responsable de sus acciones: “Una mujer verdadera que lucha por su felicidad y asume las consecuencias de sus actos para ser congruente con su forma de pensar, de sentir y de vivir”, afirmó la actriz.

Maite habló acerca del significado social de la serie (Foto: Instagram Maite Perroni @maitepb)

El juego de las llaves tiene un gran contenido sexual y erótico, pero Maite aclaró que la serie no sólo trata de eso, pues afirmó que tiene un mensaje social:

“Creo que es muy importante poder hablar de nuestra sexualidad, de cómo nos relacionamos en pareja, de cómo nos vinculamos, de si somos realmente quienes somos o si somos consecuencia de que lo nos han dicho que tenemos que ser o lo que nos han enseñado socialmente”, dijo Maite.

La serie disponible en Prime Video estrenó su primera temporada en 2019, en la cual se contó la historia de 8 amigos que disfrutan de relaciones monógamas, pero deciden entrar en un intercambio de parejas. En la segunda temporada de la serie se narran las consecuencias de lo hecho por el grupo de amigos, pues tendrán un profundo impacto en sus vidas.

Maite estuvo involucrada hace unos meses en el escándalo entre Claudia Martín y Andrés Tovar, pues una famosa revista de espectáculos dio a conocer que la ex Rebelde había sostenido una relación con el productor cuando aún era novia de Koko Stambuk.

La actriz negó haber participado en algún intercambio de parejas (Foto: Instagram Maite Perroni @maitepb)

El cantante y ex novio de Maite aclaró los rumores al desmentir en una entrevista para Despierta América la publicación de la revista: “Nada, que esté tranquila. Que todo son mentiras de la TV Notas. No hay que creer nada, ni lo de Maite ni lo mío. No es verdad, todo es mentira de la revista”, afirmó el cantante.

Posteriormente se dio a conocer por medio de la filtración de una llamada sostenida entre Claudia y Andrés, que el rumor había sido generado por la propia actriz, quien buscaba un beneficio económico tras su divorcio con el productor.

Después de enterarse de que Claudia fue quien dio la información a la revista, Maite contactó a su abogado para interponer una demanda en su contra. El jurista Guillermo Pous reveló en una entrevista para Ventaneando que su clienta ya había formalizado la querella y aclaró que nunca ha existido una relación más allá de la amistad entre Andrés y Maite, además de que la actriz ya había terminado su enlace sentimental con Koko, por lo que no tenía restricciones para involucrarse con nadie.

