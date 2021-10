Por qué Diego Boneta está decepcionado del “Tío Tito” de la serie de Luis Miguel

Diego Boneta respondió a las acusaciones que Martín Bello hizo en su contra el junio pasado (Foto: Instagram/@martinbello78)

Diego Boneta rompió el silencio acerca de las acusaciones de una presunta agresión al actor Martín Bello que se hicieron en su contra desde el pasado junio. Aseguró que las cosas no sucedieron como se dieron a conocer y siente tristeza por lo ocurrido.

Hace cuatro meses Diego Boneta fue acusado de presuntamente haber golpeado a Martín Bello durante las grabaciones de Luis Miguel: la serie desde febrero de 2020. El español que interpretó a Tío Tito aseguró que demandaría a su compañero y buscaría una compensación económica por los gastos médicos que cubrió debido a las secuelas por las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el protagonista.

Supuestamente, Boneta habría llegado a golpearlo de forma real pese a que en el guion y los ensayos no habría sido así, por lo que no estaba dispuesto a que el mexicano se comportara como quisiera sólo por la fama que tiene.

Diego Boneta se defendió y aseguró que los stunts no se llevaron a cabo como Martín relató (Foto: Instagram/@diego)

Por su parte, Diego no hizo declaraciones al respecto, pero finalmente durante la alfombra roja de los Premios Platino 2021 se sinceró y dijo que nada de lo relatado por Bello habría sucedido como lo explicó y aseguró que inclusive él y la producción estaban sorprendidos porque no quiso protegerse durante sus escenas, en las que sabía que resultaría lesionado, además se dijo triste y decepcionado por el español.

“Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema, los que estábamos ahí presentes cuando filmamos la escena, créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque ya he sido lastimado yo en stunts, y he hecho muchas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción y todo específicamente para esa escena fue muy alto, y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, y nada, fue una sorpresa para mí, la verdad”, dijo a Ventaneando.

Boneta aseguró que gran parte de sus compañeros que se encontraban ese día grabando la escena le recomendaron a Bello que utilizara la protección adecuada, pero su respuesta siempre fue negarse. Después de haber terminado de grabar tanto el director Humberto Hinojosa y él le preguntaron si se encontraba bien y “él salió del set perfecto”.

Diego fue acusado desde el junio pasado y la casa productora de "Luis Miguel: la serie" desmintió las palabras de Bello (Foto: Instagram/@martinbello78)

Dijo que normalmente cuando una persona graba stunts reporta inmediatamente si se lesionó, pues en ese momento se detienen las grabaciones y el staff adecuado lo atiende. “Yo ya me he lastimado haciendo stunts, y cuando te lastimas es al instante, o sea, si es algo grave, es ‘corte, estoy lastimado, pausa’”, recordó sus propias experiencias.

Fue semanas después que Diego supo que Martín buscaba demandarlo por lo ocurrido, lo que fue una sorpresa. Terminó externando su opinión acerca de la supuesta demanda que será interpuesta en su contra: “Si me decepcionó sobre todo de él, pero, ¿qué quieres que te diga?”, dijo.

Después de que se dio a conocer lo sucedido, la casa productora de Luis Miguel: la serie dio a conocer que durante los ensayos de stunts y grabaciones, Bello recibió la asistencia necesaria. Después de que fueron grabadas las escenas de las que habló Martín, se supo que había resultado lesionado y fue atendido de inmediato.

Diego se dijo decepcionado del actuar de Martín Bello (Foto: Instagram: @Luismiguellaserie)

Sin embargo, un año después la producción fue informada de que el español buscó atención médica adicional y decidieron ofrecerle un reembolso de esos gastos, pero él no respondió a esta iniciativa.

El intérprete de Tío Tito entonces respondió que la casa productora no había acordado con él un pago completo por su lesiones y que, al contrario, estaban ejerciendo medidas coercitivas para que retirara sus polémicas acusaciones.

