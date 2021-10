Por qué Horacio Villalobos comparó a Ricky Martin con Fabián Lavalle “Fabiruchis’”

Fabián Lavalle "Fabiruchis" y Ricky Martin fueron comparados por Horacio Villalobos (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

Recientemente Ricky Martin anunció su regreso a la vida pública pues se presentará en el MGM Gran Garden de Las Vegas junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

Pero los fans de su música no tardaron en señalar que tenía grandes modificaciones estéticas en el rostro e incluso hicieron memes señalando que el cambio no le había favorecido o que le había pasado lo mismo que a Zac Efron.

Por su parte, Horacio Villalobos, uno de los conductores de Venga la Alegría, también aprovechó la oportunidad de señalar el cambio físico del cantante pues lo comparó con Fabián Lavalle, mejor conocido como Fabiruchis.

Uno de muchos memes que recibió el cantante (Captura de pantalla Twitter)

Villalobos detalló el procedimiento que aparentemente se realizó el cantante y aseguró que fue un exceso: “¿Te digo que se hizo? Se puso bótox y se puso restylane, que es una sustancia para que recobres un poco la lozanía pero cuando se pasan un poco te conviertes de Ricky Martín en Fabiruchis”, mencionó en el matutino de Azteca.

Los conductores de Venga la Alegría continuaron hablando sobre el tema y Villalobos realizó algunas conjeturas respecto a la motivación del intérprete de Vente pa’ca para realizarse la intervención, la cuál consideró un intento desesperado por seguirse viendo joven. Incluso aseguró que su nueva apariencia sólo era el principio de varias operaciones.

Los fans de Ricky Martin consideraron que no necesitaba alguna intervención

“Nunca falta una comadre que te dice, no, aquí mi otra comadre que es esteticista te va a echar una sustancia que te va a componer. ¿Sabes qué pasa? Es guapísimo y no quiere que se le acabe. No es permanente. Evidentemente es reversible, pasa que se lo acaba de poner para estar regio para la gira, pero el asunto es que en el caso de los hombres, si te andas inyectando si acabas con cara de Fabiruchis. Le va a seguir, ya te picas”, mencionó el juez de ¡Quiero cantar!

Esta no fue la única comparación del presentador, pues en ¡Quiero cantar!, Capi Pérez y Sofía Aragón unieron sus voces para interpretar El listón de tu pelo de los Ángeles Azules. Tras su número musical Horacio Villalobos aseguró que los dos conductores hicieron una presentación tal cual la hubieran protagonizado Belinda y Christian Nodal.

Los comentarios de Patricio Borgetti principalmente se dirigieron hacia la modelo, pues consideró que canta muy bien y su voz representó una sorpresa para el show.

Mario Lafontaine, Rocío Banquells y Horacio Villalobos son los jueces de la competencia. (Foto: @VengaLaAlegria/ Twitter)

“Sofía muy bien, muy afinada, muy divertida con el número, sino hubieran estado tanto en la fiesta quizás esa final hubiera salido a la primera “, dijo Patricio en torno a las dificultades que dijeron que vivieron para poder ponerse de acuerdo. “A diferencia de Mariano tenemos vida”, respondió el Capi.

El siguiente en tomar la palabra fue Horacio Villalobos. Al igual que su compañero, reconoció que los conductores presentaron un excelente show y casi no tuvieron problemas con su voz. A manera de comparación, el actor y presentador dijo que los participantes le recordaron a la pareja del momento.

“Fue como una fantasía erótica para mí. Fue como ver a Belinda y Cristian Nodal con los Ángeles Azules”, con lo que causó la risa de los presentes y los propios participantes.

Con un escenario inspirado en el concepto urbano, Sofía Aragón apareció con una falda de vinipiel negra y una blusa del mismo color con destellos blancos. Carlos Pérez lució un short de mezclilla y un chaleco, lo que más llamó la atención fue su peinado estilo punk.

