Ellen Pompeo narró la insólita pelea que tuvo con Denzel Washington en Grey’s Anatomy y el límite que debió imponerle

Ellen Pompeo recordó un enfrentamiento que tuvo con Denzel Washington durante la grabación del episodio The Sound of silence de su afamada serie La Anatomía de Grey, donde tras un acto de improvisación el director le llamó la atención y ella reaccionó muy enojada.

En torno el lanzamiento de la temporada 18 de Grey´s Anatomy, Ellen Pompeo sostuvo una charla en su podcast Tell Me con su ex compañero Patrick Dempsey, quien figuró como su pareja sentimental dentro de la serie. En medio de la plática, la actriz de 51 años recordó un desafortunado encuentro que tuvo Denzel Washington.

“Se volvió loco conmigo. Él estaba como: ‘¡Soy el director! ¡No me digas qué hacer!’, y yo estaba como: ‘¡Escucha hijo de ..., este es mi programa! ¡Este es mi set! ¿A quién le estás diciendo? ¡Apenas sabes dónde está el baño!’”, contó.

GREY'S ANATOMY (ABC/BOB D'AMICO)

Todo ocurrió cuando el reconocido actor incursionó en dirección para televisión con el capítulo The Sound of silence. Ellen relató que durante las escenas finales su personaje se encontraba con una ruptura de mandíbula a causa de un enfrentamiento que tuvo con un hombre.

Después de que sus compañeros la salvaron, la cirujana tuvo que situarse frente a frente con el otro personaje para que le ofreciera disculpas. Al respecto, la actriz explicó que no consideraba prudente hacerlo porque “Meredith” no estaba de acuerdo, sin embargo terminó haciéndolo.

Ellen Pompeo contó que había preferido no tener acercamiento con el otro personaje hasta el momento del rodaje, por lo que no habían ensayado. Así, comenzaron a actuar y le pareció que la disculpa no tenía el impacto que esperaba, por lo que comenzó a improvisar.

Denzel Washington (Shutterstock)

“Luego se disculpó conmigo, pero lo estaba haciendo muy suavemente. Y yo estaba enojada porque tuve que sentarme allí y escuchar esa disculpa. Él no me estaba mirando a los ojos... y le grité, le dije: ´¡Mírame! ¡Cuando te disculpes, mírame!´, eso no estaba en el diálogo“, recordó.

Según el relato de Ellen Pompeo, su improvisación no fue del agrado de Denzel, quien rápidamente reaccionó de forma negativa dejando en claro que él era el director del capítulo. Esto ocasionó que la actriz también se molestara y alzara la voz mencionando que ella era la protagonista y conocía a su personaje.

“Le tengo el mayor respeto como actor, como director, como todo”, aclaró, pero también explicó que esa actitud le causó mucha molestia y terminó sin dirigirle la palabra.

Mandatory Credit: Photo by Abc-Tv/Kobal/Shutterstock (5886266bg) Clockwise (From Top Left), Isaiah Washington, Sandra Oh, James Pickens Jr, Ellen Pompeo, T.R. Knight, Patrick Dempsey, Justin Chambers, Katherine Heigl, Chandra Wilson Grey's Anatomy - 2005 ABC-TV USA TV Portrait

Al final, Ellen Pompeo atribuyó aquella discusión a que ambos actores son muy apasionados en su profesión y simplemente tuvieron un desacuerdo: “Fue una experiencia increíble, realmente lo fue (...) Estuvimos bien después de eso. Él es uno de los mejores”.

La actriz confesó que fue la esposa de Denzel Washington quien lo convenció de dirigir el capítulo porque era muy fan de la ficción. Así, el actor de ahora 66 años aceptó la propuesta y se llevó esa experiencia.

“Hizo el programa porque su esposa es una gran fan. Su esposa es realmente quien le dijo ´ese programa es increíble, deberías ir a hacerlo´. Creo que él vio como un buen ejercicio entrar y dirigir algo rápido”, comentó.

El actor estadounidense Denzel Washington (c). Foto de archivo. EFE / MICHAEL REYNOLDS

Anteriormente, Denzel Washington ya había incursionado dirección como en Antwone Fisher y The Great Debaters. Después del suceso, trabajó en Fences y en la próxima cinta Un diario para Jordan.

Grey´s Anatomy es una reconocida serie estadounidense que cuenta la vida de “Meredith Grey”, una doctora del hospital Grey Sloan Memorial. Ellen Pompeo ha sido la encargada de darle vida a la conocida doctora por 18 temporadas; la primera se estrenó en 2005 y la decimoctava saldrá a la luz este 30 de septiembre en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: