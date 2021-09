De Bob Dylan a Lana del Rey: la faceta poco conocida de Sergio Mayer como promotor de conciertos en México

Sergio Mayer se ha desempeñado como un gran promotor de conciertos en México, y ha traído a increíbles artistas de numerosos géneros (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM - Twitter / @NoMeDicenPepe)

“Bellísimo país, bello cielo y unas bellas personas. Amor para siempre”, se puede leer en la bitácora del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, firmado por el cantautor Bob Dylan y fechado en 2008.

Tras la gira Nassau que aterrizó en territorio nacional, una de las piezas clave fue Sergio Mayer, actor y empresario poco conocido por su faceta de promotor de conciertos en México.

De acuerdo con el propio empresario, en entrevista con Alejandro Castro de El Sol de México, el también cantante y hasta diputado durante la más reciente legislatura ha sido uno de los más férreos adversarios de las grandes empresas del entretenimiento en el país.

Su lucha lo llevó a consolidar una serie de conciertos por encima de los gigantescos consorcios, a quienes les adelantó la partida en giras de renombre como la de Bob Dylan en el Auditorio Nacional o el de David Guetta en el Estadio Azteca.

Sergio Mayer se ha destacado como promotor de conciertos en México (Foto: Cuartoscuro)

En este contexto, aseguró al medio de comunicación que uno de los principales baches en el camino fue la falta de dinero, y no porque no tuviera para invertir, más bien porque a sus adversarios no les da miedo subir las cantidades hasta que los empresarios locales tiran la toalla por fondos insuficientes.

Además, aseguró, una vez con los artistas en la bolsa, conseguir patrocinadores, bancos, empresas o gente que quiera invertir en el evento suele ser complicado al estar todos juntos en una red gigantesca y monopolizadora de los eventos en el país.

“Aunque no perdí dinero y tampoco gané, pues tuve la satisfacción de haberlo traído”, dijo al diario en relación con el concierto de Bob Dylan en la Ciudad de México.

Pero entonces, ¿de dónde salía el dinero para que Sergio Mayer pudiera pelear por dichos conciertos? El reto necesitaba un sacrificio de igual tamaño, así que el ex funcionario público hipotecaba su casa, con la bendición de su esposa.

Cartel del concierto que tuvo Bob Dylan en el Auditorio Nacional con Sergio Mayer como promotor principal

De acuerdo con Mayer, hipotecó su casa y luego pagó, por lo menos en dos conciertos: el de David Guetta y el de Bob Dylan. Con ese dinero pudo pagar los anticipos necesarios para asegurar la llegada de lo artistas.

Pero quizás del concierto que se tiene más memoria en México, organizado por Sergio Mayer, fue por el año 2013, cuando se involucró en la gira de Lana del Rey.

La historia cuenta que a través de sus redes sociales, Sergio Mayer preguntó a quién quería ver en concierto, y al ser Lana del Rey la más solicitada, se puso manos a la obra.

En Noviembre de 2013 se concretó la primera visita de la cantante a México, con una gira que aterrizó en el Pepsi Center del WTC, en la colonia Nápoles, mismo que se llenó inmediatamente.

Sergio Mayer con Lana del Rey (Foto: Twitter / @NoMeDicenPepe)

Meses después, Sergio Mayer anunció que Lana del Rey volvería, pero en octubre de 2014 y con dos conciertos llenos en el Auditorio Nacional, uno de los más prestigiosos recintos en la historia de la CDMX.

De esos conciertos sobreviven un par de fotografías publicadas por el propio empresario, de quien no es muy común encontrar fotografías junto a los artistas con quienes se ha involucrado.

Algunos otros artistas que figuraron en su larga lista como promotor del entretenimiento en México fueron Redfoo, de la famosa banda LMFAO, la cantante colombiana Shakira e incluso el intérprete Enrique Iglesias.

SEGUIR LEYENDO: