Este es el mensaje con el que Angélica Rivera habría anunciado su regreso a la televisión

Angélica Rivera desapareció de las telenovelas hace varios meses, pero podría regresar según el mensaje que escribió en redes sociales (Foto: Facebook/Angélica Rivera)

Angélica Rivera reapareció en redes sociales tras irse del ojo público después de haber sido una de las primeras damas más populares y anunciar su divorcio con Enrique Peña Nieto, pero este nuevo mensaje daría pistas de lo que planea hacer con su vida profesional después de haber dejado la actuación.

La Gaviota volvió a utilizar su cuenta de Instagram, la que es privada, desde la que habría comenzado a lanzar algunos misteriosos mensajes para los pocos seguidores que ahora tiene, pero uno de sus textos habrían sido recuperados por su hija Sofía, quien compartió una de las stories de su mamá.

A través de una storie, Angélica reveló sentirse preparada para dejar atrás sus miedos y comenzar a desarrollar nuevos proyectos que no habían podido salir debido a que el temor que la había acechado por tanto tiempo no se le permitía seguir su vida con normalidad.

Sofía Castro compartió el mensaje que su mamá escribió en Instagram (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Querido miedo: Quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en varias ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, escribió.

La storie fue reposteada por Sofía Castro, quien escribió “Te amo”.

Este mensaje dio a entender a sus seguidores que próximamente regresará a la televisión, con algún nuevo proyecto.

José Alberto El Güero Castro anteriormente había dejado entender que la madre de sus hijas sí podría volver a la pantalla chica en cualquier momento y con alguna producción realizada por él. “Cuando tenga la historia me gustaría proponerla, es una excelente actriz, esperemos que más adelante se pueda dar”, dijo muy seguro en entrevista con Ventaneando.

Sofía Castro compartió con sus seguidores lo que podría ser el regreso de la actriz a las redes sociales y algún proyecto en televisión (Foto: Instagram de Víctor Guadarrama)

Resaltó cómo sería su forma de relacionarse y es que aunque se divorciaron en en 2008, aún mantienen una excelente relación por el bienestar de las hijas que procrearon juntos. “Tenemos tres hijas en común y eso nos permite tener una convivencia sana y larga. Siempre he dicho que vamos a convivir hasta que uno de los dos fallezca y deje de ser papá de las niñas”, aseguró.

En otra entrevista, el productor compartió que goza de una cercana relación con su ex pareja por lo que la ve frecuentemente y aseguró que está bien, tranquila, disfrutando de sus hijas y el éxito que ellas están teniendo en sus carreras.

“Nos llevamos muy bien, hasta donde sé está muy bien, la comunicación que tengo con ella siempre es con base en la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une y a ella la veo espectacular, la veo muy bien, guapísima, muy bien, me da gusto que esté muy bien”, respondió a la pregunta de reporteros de medios como Suelta la sopa.

"El Güero" aseguró que la actriz no está trabajando en ninguna producción, pero podría volver cuando encuentre el personaje perfecto para ella (Foto: Twitter/@vocesdeledomex)

Acerca de la relación entre ex presidente Enrique Peña Nieto, Sofía recientemente defendió lo que habría sido una familia unida, pues han circulado diversos rumores que afirman que entre la ex pareja presidencial hubo violencia doméstica.

“¡Ay, muchachos, pero esa nota ya fue del 2012! Ya por favor también, eso ya fue en 2012, ya pasó, ya aclaré que no, eso quedó en el pasado”, exclamó la también actriz, a lo que añadió molesta: “Todo se especuló, todo se dijo, como siempre lo he dicho. Nosotros fuimos una familia de ocho, al final se separaron pero fuimos una familia, pero siempre fue lo que fuimos. ¿Me explico?”.

SEGUIR LEYENDO: