Los grandes escándalos en la vida de Inés Gómez Mont

La presentadora Inés Gómez Mont se decidió a hablar por fin de su divorcio de Javier Díaz (IG: inesgomezmont)

La mexicana nació el 29 de julio de 1983 en la Ciudad de México y estudió Ciencias de la Comunicación y con el paso de los años se posicionó como una de las mejores conductoras del país; sin embargo, su vida ha estado envuelta en polémicas donde la más reciente es la orden de aprehensión en contra de ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, al ser acusados por presunto fraude.

En el 2013 la conductora se divorció del empresario Javier Díaz y confesó que él la rechazó cuando se enteró que tendrían triates al grado de dejar de hablarle. En esta misma relación Inés dio a conocer que Javier Díaz la engañó con una de sus mejores amigas de Monterrey y que eso fue lo que detonó el divorcio.

Los primeros cuatro hijos de la conductora, Inés, Diego, Javier y Bruno, fueron fruto de esta relación; sin embargo, Javier Díaz tiene prohibido verlos después de que un juez determinara que no cumplió con sus responsabilidades, como no pagar manutención, y que no tenía la intención de convivir con ellos de una forma sana.

Inés Gómez Mont tuvo cuatro hijos con Javier Díaz (Instagram)

En cuestiones de salud, Inés Gómez también ha sufrido ya que su embarazo de unos trillizos, que fue de alto riesgo, no ha sido lo único en la vida de la conductora que la ha puesto varias veces en el hospital. En el 2017 después de tener a su quinto hijo Bosco, uno de los dos que tuvo con su actual pareja Víctor Manuel Álvarez Puga, le informó un doctor que tenía dos tumores en el cerebro.

“Después de que nació Bosco me sentía muy torpe, muy cansada, de pronto me caía. De repente me salió un derrame muy feo en el ojo [...] voy a dar con un neurólogo; llegó, me empieza a revisar y me dice: ‘Necesito que te bajes a hacer una resonancia magnética’. Y me dice: ‘Inés, usted tiene dos tumores cerebrales’”, detalló en una entrevista en el programa Venga la Alegría.

La famosa comentó que tras este diagnóstico tuvo varias cirugías para poder retirar uno de los tumores que estaba muy pegado al nervio óptico y que le podía causar la pérdida de la vista. El segundo tumor tuvo que ser retirado un año después porque estaba causándole más daño del que tenían previsto los especialistas.

Inés Gómez junto a su esposo y el doctor Quiñones (IG: inesgomezmont)

“Tuvieron que perforar el cráneo donde el hueso es muy ancho; fueron más meses de rehabilitación y de ver a mis hijos ayudándome en la andadera”, comentó Inés en la misma entrevista. A pesar de ello, la mexicana se sentía plena y feliz de saber que estaba sana y que podía disfrutar de lo más preciado de su vida que es su familia.

A pesar de que todo parecía ir bien en la vida de Inés, en el 2019 su esposo protagonizó una pelea en el bautizo de su hija María, la hija más pequeña de la conductora y la segunda de este matrimonio, al golpear al cantante Menny Carrasco quien era uno de los encargados de amenizar el evento.

Se dice que fue por celos y que al estar borracho no se pudo controlar; sin embargo, Menny Carrasco declaró en sus redes sociales que: “Hubo un mal rato en el evento, sí, pero definitivamente deslindo a Inés G. Mont de esto. Con su esposo ya está aclarado el tema”.

El día de hoy Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, nuevamente son protagonistas de otro escándalo, pues se ha girado una orden de aprehensión en contra de la pareja por por un presunto enriquecimiento ilícito y fraude. Hasta el momento no se sabe nada de su captura.

SEGUIR LEYENDO