Mariana Seoane destapó si sus nuevas fotos sensuales son para OnlyFans: “estoy mejor a los 45 que a los 27

Mariana Seoane es una de las personalidades femeninas que al paso de los años ha presentado una imagen sensual dentro y fuera de los escenarios. Posando con pocas prendas, la actriz y cantante ha complacido a sus seguidores en telenovelas y conciertos, pues además de todas las sesiones de fotos en las que ha participado, la famosa también se muestra en redes sociales.

Y es que ahora, a cinco años de llegar a los 50 años, la intérprete de Me equivoqué reveló por qué recientemente se hizo un estudio fotográfico donde lució su torneada silueta en sugestivas poses.

Interceptada por elementos de la prensa en el aeropuerto, la cantante reveló la razón por la que ha decidido explotar aún más su sensualidad en imágenes que irá revelando a su público paulatinamente.

“Son unas fotos que hice con Enrique Covarrubias que es un gran fotógrafo, íntimo amigo mío, que son para mí, las iré sacando. Quería hacer unas fotos súper sexies a mis 45 años que estoy mejor que a los 27 que me hice las de Extremo, me parece que sí”, mencionó la actriz respecto a una publicación en la que apareció hace 18 años mostrando su cuerpo al natural.

Al ser cuestionada sobre si explotará su atractivo físico en la popular plataforma de contenidos eróticos bajo suscripción OnlyFans, “la niña buena” fue contundente y breve: “No, para nada”, sin dar más explicación del motivo.

Por otra parte, la actriz de La suerte de Loli compartió con la prensa que este fin de semana cumplió uno de sus más largamente acariciados objetivos en el medio artístico, pues con su faceta musical pudo alternar en el escenario en Estados Unidos con la emblemática agrupación de cumbia mexicana Los ángeles azules.

“Para mí ha sido un logro haber cantado con Los ángeles azules en su gira, creo que la nota más importante es esta, porque tanto se había dicho, tanto me preguntaban que cuándo iba a hacer algo con ellos, ya estuve en su escenario en Houston y en San Antonio, me fue increíble y ya tengo asegurada la colaboración”, dijo Seoane, quien no ha grabado con la banda de Iztapalapa, pero prometió que será un tema inédito: “Todavía no, pero ya dimos un paso importante, vamos a hacer algo nuevo”, contó.

Hace unas semanas, Mariana contó que tras su contagio de COVID-19 el año pasado, experimenta ahora una extraña secuela que puede llegar a causarle molestias, sobre todo a la hora de presentarse cantando en un escenario.

En su visita a finales de agosto al foro del programa Hoy, Seoane reveló cuál es una extraña secuela que presenta su cuerpo luego de haberse recuperado de la infección que experimentó hace meses.

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, reveló la cantante de Mermelada. Dicho alteración se refiere a la auscultación pulmonar en la que la voz del paciente se escucha temblorosa, con timbre nasal y agudo. La resonancia de la voz se percibe al auscultar el tórax de los enfermos con derrame de la pleura y recuerda al balido de una cabra.

Es por ello que la actriz se ha sentido incómoda al cantar recientemente, y aunque ya se ha sometido a varios estudios, Mariana aseguró que dicho padecimiento no tiene cura. Fue en diciembre de 2020 cuando la cantante de No vuelvo contigo habló de su estado de salud y reveló su contagio, del que pudo darse cuenta gracias a las pruebas recurrentes que le realizaron durante la grabación de la telenovela La suerte de Loli, donde compartió créditos con Christian Chávez.