La rara secuela de Mariana Seoane tras COVID-19

Mariana Seoane sufrió el contagio en diciembre de 2020 (Foto: Cuartoscuro)

Se dio a conocer que Mariana Seone será una de las juezas del próximo reality show Así se baila, producido por la cadena Telemundo, donde dará sus mejores consejos y técnicas en el ámbito dancístico a los participantes del programa grabado en Estados Unidos.

En su visita a México, la actriz y cantante visitó el foro del programa Hoy donde reveló cuál es una extraña secuela que presenta su cuerpo luego de haberse recuperado de la infección de COVID-19 que experimentó hace meses.

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, reveló la cantante de Mermelada. Dicho alteración se refiere a la auscultación pulmonar en la que la voz del paciente se escucha temblorosa, con timbre nasal y agudo. La resonancia de la voz se percibe al auscultar el tórax de los enfermos con derrame de la pleura y recuerda al balido de una cabra.

"La niña buena" está por comenzar su participación en el show Así se baila (Foto: Cuartoscuro)

Es por ello que la actriz se ha sentido incómoda al cantar recientemente, y aunque ya se ha sometido a varios estudios, Mariana aseguró que dicho padecimiento no tiene cura. Fue en diciembre de 2020 cuando la cantante de No vuelvo contigo habló de su estado de salud y reveló su contagio, del que pudo darse cuenta gracias a las pruebas recurrentes que le realizaron durante la grabación de la telenovela La suerte de Loli, donde compartió créditos con Christian Chávez.

“Les cuento que soy positiva al COVID, soy asintomática. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo y, por eso, ya me aislaron y lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos nos sentimos perfectos”, dijo la actriz en un video grabado desde su casa en Florida.

“Ahorita estaré guardadita. Me siento muy bien. Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad. No salgan sin el cubrebocas. ¡Qué difícil todo esto!, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas”, añadió.

Mariana Seoane fue asintomática al inicio de su infección (Foto: Cuartoscuro)

Entonces la actriz agradeció no padecer ninguna sintomatología, sin embargo, también externó su preocupación porque ello podría incrementar la probabilidad de contagio: “Por un lado, gracias a Dios no tengo síntomas, pero por el otro lado ahí está lo grave también de todo esto: la propagación, pues obviamente yo que estoy haciendo un proyecto, pues gracias a Dios puedo checarme”.

Sin embargo, unos días después la intérprete de 45 años reveló que ya había comenzado a presentar sintomatología: perdió el sentido del olfato y presentó alta temperatura a causa del padecimiento.

“Mala noche porque tuve mucho dolor como de cuerpo cortado, mucho la verdad. Ha sido la noche más difícil. Tuve temperatura y no pude descansar bien. Fue una noche complicada. Es increíble cómo en la mañana me siento perfecta, y tengo ánimo de hacer todo, entonces me pongo a meditar, a hacer cositas, a leer, arreglar mi casa, limpiar etc.”, compartió la actriz en un video a sus seguidores, donde también mencionó que su madre había dado positivo a la enfermedad “De mi mami, gracias a Dios va mejorando increíblemente bien. Bendito Dios padre”, contó la cantante.

La madre de la actriz también dio positivo a la enfermedad y pudo recuperarse exitosamente (Foto: Cuartoscuro)

Ya unos días después, la cantante de Me equivoqué reveló haber superado la enfermedad y sentirse “muy tranquila, me siento perfectísima ya”. Aprovechó la transmisión a través de video en vivo para agradecer las muestras de cariño de su público durante su convalecencia. “Sí, soy negativa, regreso a mis actividades con muchas ganas, con mucha fuerza. Mi mami ya está muy bien, gracias a Dios”, compartió entonces.

Pero no fue ahora, más de seis meses después de su contagio, que la famosa dio a conocer la secuela que ha padecido.

