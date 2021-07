Cómo fue el fugaz romance de Luis Miguel y Mariana Seoane: “Fuimos dos almas que nos sanamos”

Mariana seoane y Luis migiuel Fotos: @lmxlm / @laseoaneoficial

Las mujeres son incontables en la vida de Luis Miguel, pero uno de sus romances más recelosos es el que vivió con la actriz y cantante Mariana Seoane, quien a la distancia lo recuerda con mucho “amor y cariño grande” porque se ayudaron mutuamente a superar viejos amores: Mariah Carey y Adolfo Ángel Alva “El Temerario mayor”, respetivamente.

Corrían los primeros años del milenio cuando la cantante de Seré una niña buena comenzó un romance de casi un año con el vocalista de Los Temerarios, el cual no llegó a buen puerto debido al corazón alegre del intérprete.

Paralelamente, “El Sol de México” atravesaba un bache sentimental tras su ruptura con Mariah Carey y que lo llevó a conocer a la actriz de melodramas mexicanos como Amor Gitano, Tres mujeres, entre otras.

Mariana Seoane fue franca y transparente con Lucía Méndez, otra conquista de Luis Miguel, al hablar de este fugaz noviazgo que los ayudó a ambos a superar dos grandes amores.

“Mi historia con Micky es bien bonita. Lo conocí en España cuando había terminado con Adolfo y tenía el corazón roto”, comentó para el canal de YouTube de la protagonista de Colorina.

Contó que su interacción les sirvió a los dos para sanar sus respectivos mal de amores: “Nos conocimos en un momento en que yo tenía el corazón roto y él también, venía de su separación con Mariah, donde había sufrido mucho también. Fuimos dos almas que nos encontramos en un momento bien difícil, donde nos sanamos y para mí fue levantar”.

“Imagínate qué ching*n para mi autoestima después de cómo tenía el corazón roto haber salido con Luis Miguel”, resaltó la cantante mexicana.

La actriz y cantante mexicana reveló que aún mantiene contacto con el intérprete de “Hasta que me olvides”, con quien de vez en cuando conversa gracias a la amistad que forjaron hace casi 20 años.

“Nos volvimos grandes amigos y lo que está padre es que si al día de hoy lo veo, y nos vemos con mucho amor, con un cariño grande”, destacó.

Mariana Seoane (Foto: Steve Allen/Infobae)

A pesar de que su relación no fructiferó, Mariana Seoane resaltó lo que le llamó la atención a Luis Miguel de su persona o quizá lo que los llevó a establecer una amistad.

“Siempre me quiso porque soy así, como he sido siempre, súper auténtica, honesta, muy de frente, sincera, no le hacía creer que era la dulce y a la mera hora por atrás no. Siempre se dio cuenta que yo era una mujer que iba de frente y también eso a los hombres les causa conflicto”, sentenció.

OTRO MEDIÁTICO AMOR

Mariana Seoane conversó con Lucía Méndez, otra que durante los últimos meses ha destapado detalles del amor que vivió con “El Sol de México”.

Cuando se supo del noviazgo entre la actriz y el cantante, con una amplia diferencia de edades, se destacó que fue “el gran amor” al que dedicó la canción “Fría como el viento” y es que fue una de las pocas mujeres que se atrevió a rechazar al intérprete de Ahora te puedes marchar.

El tema compuesto por Juan Carlos Calderón fue lanzado como el primer sencillo del sexto álbum de Luis Miguel, titulado “Un hombre busca a una mujer” en 1988 y retrata la historia de un amor casi imposible protagonizado por una mujer “vanidosa, caprichosa e ideal”, lo que justamente le impide dejarse querer o involucrarse en una relación sentimental: “No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas”.

Fue la periodista Ana María Alavarado quien retomó, del libro Oro de Rey, la anécdota de la canción dedicada a Lucía Méndez después de su ruptura hacia el final de la década de los 80.

“Dice Javier León (el autor de una de las biografías del “Sol de México”) que la canción que le dedica cuando terminan es Fría como el viento. Por averiguaciones e investigaciones que él hizo”, recalcó en Sale el Sol.

SEGUIR LEYENDO: