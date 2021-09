Liliana Arriaga “La chupitos” protagoniza una película sin su famoso personaje: “fue un reto”

Esta es la primera vez que Liliana interpretará a otro personaje (Fotos: Captura de YouTube/Imagen Entretenimiento // Cuartoscuro)

Liliana Arriaga, mejor conocida como “La chupitos”, ha interpretado al personaje que sufre problemas de alcohol por más de 25 años, pero la actriz participó recientemente en una nueva producción para la pantalla grande en la que tendrá una nueva personalidad.

Chilangolandia es la cinta donde Liliana es una de los protagonistas y en una entrevista para el programa Chismorreo habló de la importancia del proyecto, ya que es la primera película en la que participa: “Es muy importante porque me voy a dar a conocer en otra faceta, después de tener 26 años con el personaje de la “La chupitos” y que tiene una gran popularidad”.

La "Chupitos" está trabajando actualmente con Tv Azteca (Foto: Instagram/@_lachupitos)

Arriaga compartió su sentir frente el nuevo papel en la película: “Fue un reto y estoy muy contenta y emocionada porque al parecer la aceptación por el personaje ha sido fantástica y es algo que agradezco muchisísimo siendo Liliana Arriaga y no ‘La chupitos´”.

La actriz también habló de cómo fue actuar a lado de sus compañeros y el director: “Hubo muy buena química, yo me sentí muy arropada, porque como ustedes saben es mi primera película en pantalla grande y con Miguel, mi pareja, aunque no hubo beso ni nada existió química; también con los consejos del director y del lado de los compañeros”.

Así luce Liliana Aragón sin interpretar a su personaje (Foto: Instagram @_lachupitos)

A inicios del mes de septiembre, Liliana compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le puede ver en una clínica. El día sábado 4 de este mes la ex participante de La casa de la risa subió un video a su Instagram donde se le ve acostada, con bata y canalizada. Sin embargo, para no perder el toque de su habitual sentido del humor, la famosa regaló un breve mensaje a sus seguidores.

“Por si estaban con el pendiente”, se puede leer en la historia que colocó en su perfil y que acompañó con la canción de Enferma de amor del grupo Jeans. Después de mostrar su situación actual, compartió una imagen en su cuenta donde se ve un envase con etiqueta de un suero, pero que en realidad es una bebida alcohólica.

“Ay, me vendieron un suero bien raro”, se puede leer. A lo que la artista añadió en tono de broma: “No lo puedo creer ya no se puede confiar en nadie”.

La actriz compartió esta imagen para demostrar el humor que siempre la caracteriza (Foto: IG @_lachupitos)

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y aunque algunos se rieron de su publicación, otros aprovecharon para cuestionarla sobre su estado de salud. “Pasa el chisme, por qué estás en el hospital, ¿acaso te quitaste algo por ahí?”, dijo un usuario que no recibió respuesta por parte de Arriaga.

El personaje de “La chupitos” nació en el mundo del espectáculo hace varias décadas, en un concurso de comedia. Entonces, nerviosa por no saber qué hacer, decidió interpretar de forma graciosa a su tío, el cual tenía problemas de alcoholismo.

Arriaga ganó el concurso y al ser apoyada por otros comediantes, inmediatamente intentó llegar a la televisión, pero por el origen de su personaje, muchas personas la rechazaron, incluso fue echada de televisoras por interpretar a una mujer con problemas de adicciones.

La "Chupitos" ha sido parte de diversos programas de comedia (Foto: Instagram @_lachupitos)

En entrevista con Venga la alegría, Liliana recordó que la expulsaron de Televisa y no supo por qué: “Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto, entonces fue de ‘A ver, qué es lo que vas a decir’, entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro”.

Horacio Villalobos aseguró en el programa que él estuvo presente durante esa presentación y según recuerda, la presentación de “Chupitos” fue detenida debido a que uno de los presentes era “El Tigre” Azcárraga, quien muy molesto se levantó de su asiento y gritó que “era una porquería”.

