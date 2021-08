Arath de la Torre le dirá adiós a “Dr. Cándido Pérez”; cancelarán el programa por bajo rating

El actor "tiene bien estudiado" al personaje pues lo ha interpretado en programas como La parodia (Foto: Televisa)

Hace apenas un mes se anunciaba con bombo y platillo el regreso a la pantalla mexicana de una historia que alcanzó popularidad a finales de los 80 y principios de los 90. Se trata de Dr. Cándido Pérez, el programa de comedia de situación con el que Jorge Ortiz de Pinedo logró un gran éxito que lo mantuvo en la preferencia del público por seis años.

28 años después el mismo Ortiz de Pinedo apostó nuevamente por contar la historia del pícaro “médico especialista en señoras”, y para presentarlo a las nuevas generaciones eligió al actor Arath de la Torre, quien se puso en la piel del emblemático doctor.

Sin embargo, y pese al esfuerzo depositado en el proyecto que cuenta también con las actuaciones de Irán Castillo, Raquel Garza y Lorena de la Garza, desde el día de su transmisión del primer capítulo, el remake del clásico ochentero dio mucho de qué hablar, negativamente.

Y es que no fueron pocas las personas del público y analistas de medios especializados que consideraron que el programa dejaba mucho a desear, además señalaron que Arath no convence en este importante papel protagónico. Otras críticas también apuntaron al hecho de que la temática hasta cierto punto misógina –por cómo se expresa el doctor de su suegra- ya no encaja con los tiempos que corren. Y además, De la Torre ha visto afectada su imagen luego de que menospreciara el rito de los Voladores de Papantla en una campaña publicitaria.

Ahora se ha dado a conocer que ya no se grabará una segunda temporada del sitcom pues los niveles de audiencia no han sido favorecedores para la producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo. Trascendió que los altos ejecutivos de Televisa tomaron la determinación de cancelar el programa e incluso, apurar para que los capítulos ya grabados salgan al aire y así darle carpetazo final a la emisión.

Ya desde hace un par de semanas la noticia de la cancelación del programa había trascendido en diversos medios y plataformas digitales, pero fue hasta este viernes 13 de agosto cuando los presentadores del programa Con permiso confirmaron que no habrá una segunda tanda de episodios.

Pero días antes fue el periodista Alejandro Zúñiga quien dio a conocer que debido al bajo rating que alcanzó el programa frente a su competidor en el mismo horario, el reality show de supervivencia Survivor, saldría del aire.

Desde su estreno no logró las mejores audiencias: alcanzó un promedio de un millón 500 mil televidentes, pero el siguiente fin de semana, fue visto sólo por un millón 100 mil personas, mientras que el reality de TV Azteca promedió 1 millón 700 mil televidentes.

“El primer capítulo le fue bien, promedió millón y medio pero el segundo capítulo todo se derrumbó, se derrumbó la audiencia al caer en millón 100 mil y en Televisa los ejecutivos están esperando a que termine la primera temporada”, expresaba Zúñiga hace unos días.

“Está muy mal logrado. Jorge Ortiz de Pinedo a lo mejor no es el actor que México esperaba, pero es un actor muy carismático, es muy simpático, y esa simpatía que tiene, aunque le pasó la batuta a Arath de la Torre, no le pasó la simpatía, se la quedó Jorge”, dijo el periodista respecto a por qué la audiencia no lograba sentirse atraída con esta nueva versión.

Para el periodista, Arath no cuenta con la simpatía requerida para el personaje: “Una persona que con el paso del tiempo se ha vuelto de trato más complicado fuera del aire, que es Arath, entonces creo que por ahí va el que no hagamos clic con la nueva versión bastante mediocre, mal estructurada, mal dirigida, mal musicalizada, mal todo”.

Al momento ni Arath ni los Ortiz de Pinedo han emitido alguna declaración sobre el programa del que se afirma que la televisora decidió que transmitirán varios episodios cada fin de semana para terminarla lo antes posible.

“Han decidido, que con el pretexto de futbol, el fin de semana pasado, pasaron cuatro capítulos de golpe, 3 el próximo domingo y se acabó. Buscan que un contenido no les afecte su barra de programación. Cándido Pérez se va, lo van a quitar”, expresó Zúñiga.

