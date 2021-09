“No era mi pareja”: José Manuel Figueroa negó su relación con Farina Chaparro, quien lo denunció por violencia doméstica

Figueroa dijo no aguantar que Farina fuera trabajadora sexual (IG: josemanfigueroa)

Farina Chaparro recientemente denunció a José Manuel Figueroa por violencia física y verbal del cantante, sin embargo, ante un difícil proceso legal, el intérprete de Expulsado del paraíso, mencionó que supuestamente no tuvo una relación tan íntima con la modelo e, incluso, dijo que se distanció por ella al no poder soportar que llegara a laborar como trabajadora sexual.

Fue a través del programa Suelta la sopa donde el artista señaló que él también había procedido legalmente contra Farina.

“Quiero que quede claro que era una persona que frecuentaba, no era necesariamente mi pareja. Obviamente yo antepuse una denuncia primero, es un proceso que ha llevado mucho tiempo recaudar información”, remarcó.

Asimismo, destacó que Chaparro lo había extorsionado en múltiples ocasiones para que él no la dejara y continuara viéndola.

Farina incluso cosiguió estar custodiada para proteger su integridad (Fotos: Facebook/Farina Chaparro (Top Model)/Ronfostudio)

“Sinceramente fue algo por lo que ella siempre me estuvo amenazando y amedrentando de si la dejaba de frecuentar o de apoyar que ella iba a hacer un escándalo. Entonces es triste es difícil pero es una situación que está en el proceso legal”, dijo Figueroa.

De esta forma, mencionó que la razón principal por la que abandonó a Farina se debió a que no pudo con la noticia de que ella fue trabajadora sexual.

“Cuando yo me entero por medio de esa deportación que la habían deportado las autoridades migratorias de Estados Unidos porque trabajaba ella prestando sus servicios sexuales, por una tarifa establecida, me percaté que era una relación que no iba a tener mucho futuro”, dijo Figueroa.

José Manuel dijo que él se consideraba en cierto grado narcisista: “me cuido, me echo mis cremas”, externó. Pero ante la corrección que le hicieron en la emisión, donde la conductora puntualizó que “narciso” se refería a alguien violento, egocéntrico o poco empático, el cantante externó que era la primera vez que alguien lo denuciaba por algo así.

Sin embargo, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Ninel reconoció que ella y Figueroa tenía una relación tóxica. “Tenía cierto tema de codependencia con José Manuel, no era un amor sano”.

Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa la traicionó (Foto: Cuartoscuro)

“Según yo, (me fue infiel) con ‘La Vale’ y con Paty Muñoz, que ella fue la que dijo en televisión que ‘mientras Ninel palenqueaba, yo palenqueo con él’”, explicó Conde.

“Me dolió mucho, la verdad. Ahorita ya es una prueba superada y ni hay que revivir muertos. Que se confirme que te ponen el cuerno sí fue muy doloroso”, confesó hace un tiempo.

Por otra parte, el representante legal de Farina, Alonso Arnaéz, dijo hace unas semanas en un encuentro con los medios que durante una nueva audiencia se entregó un informe psicológico que podría ser una prueba para comprobar el daño que Figueroa cometió contra Farina.

“El día de hoy se presentó un informe de detallado, de una valoración psicológica particular que se le practicó a la señorita Chaparro, por su psicóloga que lleva atendiéndola ya varios meses y donde acreditamos el daño psicoemocional que sufrió durante su relación con el señor José Manuel ‘N’”, dijo el abogado a su salida de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Ahondó en que las autoridades aprobaron que, la próxima semana, Farina sea sometida a otra evaluación psicológica por parte de los peritos, para así corroborar las pruebas anteriormente mencionadas.

“Con este dictamen vamos a acreditar el daño psicoemocional, por otra parte también estamos acreditando el daño físico”, rescató.

