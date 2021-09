Christopher Uckermann se defendió tras críticas por no apoyar campaña de vacunación

Christopher Uckermann respondió a las numerosas críticas en su contra (Foto: Instagram @christophervuckermann)

Hace unas semanas, las autoridades de la ciudad de Sobral en Brasil, lanzaron una campaña con personajes de películas y telenovelas para incentivar a la población joven a vacunarse contra el virus de COVID-19, la cual incluyó a los personajes de la telenovela Rebelde.

Christopher Uckermann, quien previamente se había manifestado en contra de la vacuna, comentó la publicación en redes sociales haciéndole saber a las autoridades que no estaba de acuerdo con la campaña que incluía su imagen y la de sus compañeros.

“Dejen de usar Rebelde para promocionar. Nosotros no tenemos nada que ver con esto”, escribió Uckermann en español y portugués, por lo que los usuarios de las redes sociales criticaron fuertemente al cantante.

El cantante afirmó que no se vacunará contra el virus de COVID-19 (Foto: Ig @christophervuckermann)

En una entrevista para la revista Quién, el cantante aclaró que “Mi comentario fue a que no se use la imagen en absoluto. Cuando uno como artista ve que la usan sin el consentimiento de uno, obviamente, despierta una alerta, y fue comunicar eso ‘no usen mi imagen’”.

El cantante dijo que la gente relacionó su comentario con su postura en contra de las vacunas, pero él afirmó “que respeto mucho a la gente y las decisiones de cada individuo, de las personas”, por lo que su reclamo estaba enfocado sólo en el uso de la imagen.

Christopher recibió numerosas críticas por su comentario, pero afirmó que no le afectan: “Como persona, voy a ser honesto, no me afectó porque crecí en este universo en el que la gente va a hablar; entonces, al final te desconectas, te das cuenta de que no es personal. Somos humanos que tenemos una ideología, una manera de ser y al final siempre va a haber gente que no está de acuerdo”, dijo el famoso artista.

Christopher afirma que la gente se ofende fácilmente Foto: Instagram @christophervuckermann

El cantante afirmó que actualmente “hay una hipersensibilidad” ante cualquier declaración, por lo que todos están en riesgo de ser criticados, pero afirma que todas las voces y expresiones deben ser respetadas, por lo que tiene seguridad en sí mismo y en sus declaraciones como una figura pública.

El integrante de RBD también platicó acerca de su postura con respeto a las vacunas: “Creo mucho en lo natural, en lo orgánico. Confío en el sistema inmunológico y por eso creo que se hizo un poquito de ruido. Pero respeto las decisiones de cada quien, que cada quien haga de su vida lo que quiera, de eso se trata todo”.

Hace unos meses el cantante reveló que él y su familia prescindirán de la inoculadora, pues creen en la fortaleza de sus cuerpos y afirma que es un instrumento de las élites para controlar de mejor manera a las masas.

Christopher Uckermann afirmó estar acostumbrado a las críticas (Foto: Instagram @christophervuckermann)

Al igual que Paty Navidad, Sylvia Pasquel y Eric del Castillo, Christopher ha compartido noticias y videos en los que se afirma que la pandemia es una estrategia planeada y el virus no es tan mortal como se quiere hacer parecer.

Christopher está en contra de todas las vacunas, pues afirma creer en la “medicina natural”: “Hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie de mi familia se va a vacunar”.

El cantante fue criticado por su mensaje anti vacunación con comentarios como “Sólo quédate en silencio 5 minutos” y “Cállate cariño, mejor habla tú @ponchohd, por favor denle a este hombre un tiempo y reemplázalo en la gira del próximo año. Sálvanos de este martirio”.

