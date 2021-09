Aun vacunado, Poncho de Nigris dio positivo por segunda vez a COVID-19

Poncho De Nigris tenía un programa en Multimedios llamado "Poncho en Domingo" (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

A través de su cuenta oficial de Instagram Alfonso ´Poncho´ de Nigris reveló que el día de ayer lunes en la noche se enteró que se contagió de COVID-19 por segunda ocasión cuando iba a grabar un proyecto con Franco Escamilla, ya que un filtro durante las grabaciones es hacer una prueba rápida y fue positiva.

En sus stories de la red social de fotografías anunció que la mañana de este martes se realizaría una prueba de COVID PCR para confirmar el resultado de la anterior, pues hace una semana había recibido la primer dosis de la vacuna contra este virus.

“Nos salimos temprano, porque sorpresa ayer que iba al programa de Franco Escamilla, y a todos antes de hacer el programa, a todos nos hacen prueba de antígenos yo fui el único que salió positivo, pero no siento ningún síntoma. Vamos a checar ahorita y vamos a ver, de no haber ido al programa de Franco Escamilla y me checan, no me doy cuenta de nada. Aunque puede ser que la prueba haya salido positiva por la vacuna que me acabo de poner y los antígenos salgan muy fuerte, me voy a hacer la prueba PCR”, comentó de Nigris.

El cantante es recordado por su participación en la segunda temporada de "Big Brother" (foto: Instagram/@ponchodenigris)

El influencer mexicano aseguró que se sentía bien en comparación con su primer contagio, pues en aquella ocasión los síntomas fueron muy fuertes y estuvo en cuarentena completamente aislado. “La primera vez que me dio covid, me sentí hecho mierda, ahorita no siento nada, esperemos que sea una falsa alarma, si no a descansar y a cuidarnos y otra vez a hacer todo”.

También dijo que no sabía con precisión el lugar en el que se contagió y cree que tal vez ocurrió cuando fue a Estados Unidos a vacunarse. “No creo que haya sido en Cancún porque fui hace dos días. En San Antonio, Texas, donde me fui a poner la vacuna, puede ser que ahí hubo un contagio”.

Poncho también mandó un mensaje para las personas que no se han vacunado. “La recomendación para toda la gente y los antivacunas: no sean pendejos y vacúnense” y aseguró se mantendrá encerrado para no contagiar a nadie. “Lo importante es no contagiar a los niños, es lo que me preocupa porque no están vacunados”.

El actor también se realizó una prueba de sangre además de la de PCR (foto: Instagram/@ponchodenigris)

En cuanto el conductor tenga los resultados listos, los compartirá en una transmisión a través de su cuenta de Instagram y en caso de ser positivo, se mantendrá encerrado y lejos de las redes sociales por 10 días.

La razón por la que Poncho tuvo que ir al extranjero a inocularse fue porque en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a pesar de llevar los documentos necesarios para obtener el inmunológico le indicaron que no era ni el día ni la fecha correctas para que acudiera.

Aunque le tocaba acudir un día martes, debido a que viajaría a la Ciudad de México, no podría asistir en el día señalado. “Es que fui a otro municipio a vacunarme y me negaron la vacuna. Llevaba mi registro de que mi esposa vivía en ese municipio, pero me negaron la vacuna”, relató De Nigris en Faisy Nights. Agregó que sólo quería llegar a la CDMX ya inoculado, al menos con una parte de la protección porque ya se había contagiado anteriormente, pero le fue imposible por esta situación.

Poncho de Nigris en Faisy Nights (Foto: YouTube/Unicable )

Y es que el pasado domingo insistió que “si me enfermo y me muero, no me quisieron vacunar, va a quedar grabado. Reglas son reglas, pero pensé que me podrían echar la mano ya que no voy a estar porque salgo de viaje, pero bueno”, dijo en su video compartido a inicios de este mes de agosto.

