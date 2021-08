Poncho de Nigris anunció que demandará a Javier Ceriani y él respondió en su programa

Ceriani respondió las acusaciones de Poncho de Nigris Fotos: Instagram @javierceriani / @ponchodenigris_fans100

Poncho de Nigris afirmó en una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante en Youtube, que demandará al periodista Javier Ceriani, a lo cual el argentino respondió fuertemente afirmando que sería el mexicano quien pueda ir a la cárcel y pidió al público que lo dejen de seguir.

El actor e influencer ha estado envuelto en varios escándalos en los últimos días, pues causó polémica al difundir un video donde acudió a recibir la vacuna contra el Covid-19 en un lugar y día que no le correspondía, por lo que le negaron la aplicación, ante lo cual él arremetió en redes sociales en contra las personas que lo atendieron.

El actor afirma que Ceriani le pidió a sus empleadas grabarlo (Foto: Instagram @ponchodenigris)

También estuvo en el ojo del huracán al ser acusado por sus ex empleadas domésticas de maltrato y violencia, lo cual afirmó estuvo orquestado por el periodista del programa Chisme no Like, Javier Ceriani.

“Una persona salió valiente, las contactó por redes sociales o no sé cómo y les empezó a decir: ‘graben todo lo que hagan, todo lo que digan’. Es un hombre o una mujer, no sé qué sea, güero de pelo largo”, afirmó Poncho de Nigris en una conversación con Gustavo Adolfo Infante con respecto a su reciente escándalo.

Ante las palabras del regiomontano, Ceriani respondió defendiéndose de las acusaciones en su contra y pidió que quienes lo siguen, dejaran de hacerlo: “Imagínate cuando un juez vea la foto de Poncho de Nigris de stripper al lado de Sergio Mayer, y luego lo vea sacándole las cosas a Irma Serrano. Yo no entiendo, gente de Monterrey, cómo ustedes tienen el tiempo de seguir a este señor, háganle unfollow. Si usted sigue a Poncho de Nigris está mal de la cabeza, porque él es un anormal”.

El periodista pidió a de Nigris comprobar sus acusaciones Foto: javierceriani/IG.

De la misma forma, el periodista afirmó que él debería ser quien lo demande y desmintió las declaraciones de Poncho: “Yo te puedo demandar por haberme cambiado el género, te puedo demandar por haber decir que nosotros le pagamos a las empleadas para que te grabaran y hacer toda esa movida, ¡demuéstralo! Y te podemos demandar porque eres un ridículo, cómo vas a decir que yo porque entrevisté a tu empleadas. Ellas hablaron, ellas dijeron todo”.

Asimismo, la compañera de Ceriani, Elisa Beristain, cuestionó las afirmaciones del actor: “Cómo se le ocurre que a un periodista de Estados Unidos lo va a meter a una cárcel en México, ¡ay tetonio!”, concluyó.

De Nigris reveló hace unos días mediante un video en vivo transmitido por su cuenta de instagram que demandará a las empleadas domésticas que filtraron los audios y videos donde se expuso el maltrato que el actor le dio a las mujeres que trabajaron para él.

Poncho afirmó que sus hijos estuvieron en grave peligro por culpa de sus empleadas (Foto: Captura de pantalla YouTube)

El actor aseguró que las empleadas pusieron en riesgo la vida de sus hijos, pues acompañaron a Poncho y a su esposa a Cancún para cuidar de los niños, pero mientras ellos trabajaban, las mujeres descuidaron a los infantes.

“Estaban las dos sentadas en la cama a toda madre, yo entré con Marcela y les pregunté ‘¿y los niños? y me dicen ‘¿no estaban con ustedes?’, en ese momento se sintió un vacío, una angustia, Marcela empezó a gritar”, dijo de Nigris, quien al escuchar estas palabras salió de la habitación para buscar a sus hijos, los cuales finalmente encontró en un balcón del noveno piso del hotel. El propio actor afirmó que “por dentro las quería agarrar a pu***s”, aunque aseguró que sólo las regañó ligeramente.

