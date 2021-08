Qué actor confesó haber estado enamorado de Lucero

Juan Soler se sinceró sobre quiénes han sido sus amores platónicos (Foto: Instagram /@luceromexico)

Durante su estadía en el programa Sale El Sol, el actor argentino Juan Soler confesó que en toda su vida ha tenido dos amores platónicos. El protagonista de La Mexicana y el Güero reveló que la primera se trató de su compatriota Andrea del Boca, pero sorprendió a los conductores al mencionar el nombre de la segunda mujer, pues se trataba de “La Novia de América”, Lucero.

“La verdad… Andrea del Boca en Argentina, te lo juro… Es una artista argentina que cuando yo era chiquito ella hacía una novela, éramos contemporáneos, pero era una cosa que yo la veía y era.. Yo tenía 10 u 11 años, nunca la conocí en persona”, comentó.

Ante tal revelación, los conductores del matutino insistieron a que el actor de 55 años hablara sobre alguna mexicana, debido a ello, Soler comentó que la ex esposa de Mijares figuró en su corazón y que ella lo sabe: “De aquí, Lucerito y a ella sí la conozco. Lucerito, te amo siempre y ya lo sabes”.

El actor reveló que Lucero lo enamoró desde la primera vez que la vio (Foto: Instagram / @juansolervalls)

El actor aprovechó para contar cómo fue que conoció a Lucero durante su infancia: “Recién llegado a México estaba en un casting y me fui al almacén de la esquina y había en un coche negro una chica sentada en la parte de atrás. El chofer se había bajado a comprar creo que aguas o refrescos, una cosa así, y la vi por la ventana y digo ‘¡Qué mujer tan hermosa, caray!’ Fui corriendo, le compré una paleta, se la regalé y seguí caminando. Era Lucero, yo no sabía quién era”, relató.

Juan Soler estuvo casado con Maki Moguilevsky, sin embargo tras 15 años de matrimonio finalizaron su romance a inicios de 2018. En el mes de junio, la actriz argentina contó para Netas divinas como conoció al actor de Pueblo Chico, Infierno Grande y catalogó a este hecho como algo que cambió su vida radicalmente.

“Conocí a Juan, que vivimos una vida muy padre juntos, y así todo, que eran los rangos normales y que yo me dediqué a mis hijas y ama de casa y me volví mega fresa, de café con las amigas, madre abnegada y esposa de devota”, contó.

Maki Moguilevsky se alejó de la actuación debido al nacimiento de sus hijas (Foto: @makyta_itsok/ Instagram)

Tras el nacimiento de sus hijas Mía y Azul, la actriz decidió tomarse un tiempo fuera de la actuación para dedicarse exclusivamente a la maternidad.

La actriz argentina también compartió cómo ha vivido su vida de soltera después del matrimonio con Soler.

“Estuve muchos años casada en una zona de confort, entonces, ahora sientes como que te perrean o que todos se te quieren aventar, entonces no sabes quién te va a valorar por lo que tú eres, sí es una situación muy rara”, se sinceró Maki.

Soler y Maki se separaron en noviembre de 2018 (Foto: Instagram)

Agregó que aún no se acostumbra a estar soltera, pues estuvo en una dinámica amorosa por mucho tiempo. “No me siento normal no estando casada. Yo me siento desprotegida, sí, la verdad, por ahí está mal que yo lo diga, pero llego a un restaurante sola, sin Juan, y me siento desprotegida, 100% o llego a una fiesta sola y me siento desprotegida. Totalmente”, reveló.

Moguilevsky señaló que pesar de ser una mujer que desde muy joven ha sido independiente, necesita de la compañía de una pareja para sentirse completamente bien.

“Empecé a trabajar a los 19 años, me pagué mi renta, mi casa, me fui de mi país, donde yo tenía una estructura y una familia que me protegía, donde yo era alguien, mis amigos me conocían, yo vine aquí y me hice sola; sin embargo, soy una mujer que si no estoy en pareja me siento desprotegida”, detalló.

SEGUIR LEYENDO: