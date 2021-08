Exatlón México: quiénes serían los reemplazos de Fernando Stalla y Estephanie Solís

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Ante la salida de los dos concursantes, Exatlón México anunció que tendrá dos reemplazos para no dejar incompletos a Guerreros y Conquistadores, nombres de las agrupaciones en esta temporada. Hasta el momento Azteca no ha confirmado quiénes serán los nuevos deportistas.

No obstante, como ocurre con cada temporada de Exatlón México, la expectativa en cuanto a eliminaciones y concursantes ganadores de las recompensas suelen ser muy altas, por lo que algunas personas en redes sociales crean cuentas específicamente para difundir supuestos adelantos del programa.

Cabe aclarar que se desconoce el origen de estos spoilers y si bien algunas veces los rumores “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

Fue la primer eliminada de esta temporada (Foto: Instagram/@exatlonmx)

De acuerdo con algunas cuentas de redes sociales, ellos serían los nuevos deportistas. Para sustituir a Fernando Stalla, quien sufrió una grave lesión en el tobillo, entraría Antonio González.

El basquetbolista tiene 24 años y es hermano de Ana Laura González, ex participante de la segunda temporada de Exatlón, ella formó parte del equipo Famosos.

Antonio tiene más de 40,000 seguidores en Instagram y la página donde se dio a conocer su supuesta participación se llenó de halagos hacia su físico.

Este jugador se lesionó y tuvo que salir de la competencia (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Por otra parte, quién entraría al equipo Guardianes para suplir a Estephanie Solís sería Paulina Martínez, la campeona nacional de Judo. Ella tiene 22 años y ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019.

En el capítulo de este 26 de agosto, los Guardianes volvieron a ganar La Fortaleza, se trata de una casa con varios cuartos para los atletas donde tienen baños y las comodidades necesarias para reponerse de los difíciles circuitos.

El equipo azul aún no ha conocido La Fortaleza (Foto: @exatlonmx/ Instagram)

Macky González habló recientemente de este lugar: “Yo ya me acostumbré a que si no estábamos en Fortaleza, pues no me bañaba, y veo que aquí se preocupan mucho por la higiene, así que utilizan sus técnicas de echarse aguita y refrescarse, así que yo estoy viviendo mi Exatlón híbrido entre la temporada 1 y la 5″, mencionó en conversación con David Juárez La Bestia.

El pasado domingo 22 de agosto Estephanie Solís se convirtió en la primer eliminada de Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores, no obstante, se involucró en la polémica durante la semana en la que estuvo, esto debido a un particular comportamiento que molestó a Ximena Duggan, su contrincante del equipo azul.

Tanto compañeros de Estephanie como los fans del reality notaron que la jugadora de tocho bandera silbaba como una aparente técnica para distraer a sus contrincantes, en este programa es crucial que los deportistas se concentren en cada circuito para obtener la victoria, pero sobre todo para no caer y lesionarse.

Fotos: Instagram @exatlonmx / @estephaniesolistan

Cuando todavía era parte de la competencia, Ximena Duggan, de Conquistadores, le reclamó a Estephanie por sus chiflidos e incluso la comparó con un mosquito, si bien la ex survivor fue secundada por algunos de sus compañeros, otros más señalaron que podían concentrarse pese al agudo sonido.

Durante una transmisión en YouTube y ya lejos de las playas de República Dominicana, Estephanie explicó que era su costumbre chiflar en ese tipo de situaciones. También desmintió un rumor donde supuestamente le había chiflado a su ex contrincante en el oído.

Solís señaló que nunca tuvo una gran amistad con Duggan, pero que de tener permitida la interacción entre equipos, lo hubiera hecho:

“Está muy bien que me haya dicho algo que le molesta. Me cae bien, nunca tuvimos la gran amistad, porque no podemos hablarnos entre equipos. No tenemos problema. Yo hable con ella, sé que hay mucha polémica, hubo un malentendido, por parte de alguien de su equipo, donde le dijeron que yo le había chiflado en su oído, lo cual no es cierto” señaló.

