“Hay cosas más importantes que ofenderse”: Franco Escamilla se “disculpó” por las bromas al Conalep

Franco Escamilla pidió disculpas a alumnos de Conalep (Foto: Captura de pantalla/YT Conalep)

El standupero, Franco Escamilla reapareció tras su contagio de COVID-19 y, en esta ocasión fue para disculparse con los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por todas las bromas despectivas que ha llegado a hacer durante su carrera como comediante.

Fue a través de un video compartido desde el canal oficial del CONALEP, donde Escamilla se mostró amistoso y declaró tener un “cariño bárbaro” a esta comunidad estudiantil a pesar de la mala percepción que el alumnado pudiera tener de él.

He conocido mucha gente egresada de un CONALEP y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un Conalep’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’: ¿Les digo algo? si acaso dos veces en mi vida he coincidido con alguien que le moleste un chiste sobre el CONALEP”, sentenció.

De igual forma, el standupero destacó que el no recibir malos comentarios respecto a estas bromas, le daba a entender que las personas sabían disfrutar el chiste y no se lo tomaban personal.

“Esto habla de algo que a mí me encanta. De gente que sabe disfrutar de una broma, disfrutar de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse enojando u ofendiendo por algo”, mencionó.

el comediante dijo que eligió esa institución porque era reconocida a nivel nacional (Foto: Instagram@conalepmexico)

El comediante destacó que estaba agradecido de poder hablarle a esta comunidad académica y que estaban en su oraciones.

“Decirles que cuando me contó (el director de la institución) bien como está la onda, sobre todo con la raza del área de enfermería, que su servicio va a ser ir a hospitales, áreas, lugares de la salud para ayudar a atender a las personas con covid-19. En estos tiempos se me hace que yo no tendría el valor, ni la ética, ni esa moralidad para decir ‘Sí, voy a ir a arriesgarme por otra gente’, eso los hace mucho mejores personas que yo”, dijo Escamilla.

De igual forma ahondó que el video era una forma de regresarles un poco, después de todo lo que ha dicho a lo largo del tiempo sobre los alumnos de estos planteles.

La única razón por la que escogí al CONALEP para hacer este tipo de bromas, es porque necesitaba una escuela que fuera conocida a nivel nacional. Necesitaba una escuela que todos en México pudieran entender el chiste, porque cuando yo hacía ese tipo de chistes en Nuevo león utilizaba mi propia escuela, mi prepa, mi facultad y la gente entendía el chiste, pero en cuanto te vas a otro estado la gente ya no entiende”, concluyó.

El humorista mantuvo su optimismo frente a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter/@francoescamilla)

Escamilla dio estas declaraciones poco tiempo después de haberse recuperado del COVID-19, el cual lo mantuvo en aislamiento durante varios días. Además, durante ese tiempo, Franco tuvo que poner un alto a sus seguidores que constantemente lo cuestionaban por su estado de salud.

““Saludos razita, sigo recuperándome de Covid, ando bien, nada más que ya me tiene un poquito hasta el huevo que la gente me esté preguntando sobre mis niveles de oxigenación, saturación, etcétera, etcétera”, comenzó a decir en su video compartido en TikTok.

Así, con una playera negra y bastante energía, Escamilla decidió hablar de temas más agradables y amenizar el momento con un poco de música.

“Ya no quiero pensar en eso, mejor pongamos unas rolitas para distraernos y no pensar en p*ndejadas, ¿va?”, mencionó.

