El contundente mensaje de Atala Sarmiento a sus excompañeros de “Ventaneando”

Atala Sarmiento descartó que vaya a ser conductora de "La Voz" (IG: atasarmiento)

Luego de que una fotografía suya en traje de baño generara felicitaciones y polémica en redes sociales, Atala Sarmiento volvió a la carga y mediante una transmisión en vivo abordó muchos temas, entre ellos, volver a un programa en la televisión mexicana.

Durante los primeros minutos del streaming, Atala comenzó a contarle a sus fans a lo que se ha dedicado en los últimos meses.

“Cuando me hacen esa pregunta, doy una respuesta que deja a la gente sin palabras: ‘Me dedico a mí’. Durante más de la mitad de mi vida me dediqué a trabajar durísimo, a cumplir expectativas mías y de otras personas, y necesitaba darme ese espacio para mí, para estar conmigo”, declaró.

La exconductora de TV Azteca se sinceró y dijo que en la actualidad se está encargando de su “salud mental” y sus emociones, ya que ella viene de un desgaste sumamente fuerte debido a la rutina de los medios de comunicación. “Estoy muy contenta, de todo lo que he alcanzado, de poder decir que me brindé esta oportunidad en la vida”, señaló.

Tiempo después, llegó la pregunta que todos los seguidores de Sarmiento querían que respondiera. Además, la respuesta significó un mensaje directo para sus excompañeros de programa.

¿Volverías a Ventaneando?, fue la pregunta que recibió Atala. Sus palabras fueron directas, contundentes y precisas.

No, de ninguna manera. De la tele terminé bastante cansada y hasta intoxicada. Estoy tomando un descanso muy grande de la televisión. Me preguntan que si extraño la T.V y voy hacer franca: extraño el momento de hacer tele, el momento de estar en directo, pero no extraño el pre ni el post, ni la gente alrededor de eso.

De igual forma, Sarmiento comentó que no extraña el ambiente de los foros y las cámaras, y agradeció el anonimato que vive en Europa.

No extraño nadita la vida de la farándula, estoy muy a gusto con mi vida no pública. En Barcelona paso inadvertida. Me encanta el anonimato que vivo, estoy feliz y soy libre.

ATALA ROMPE REDES CON FOTO

Desde su cuenta de Instagram, Atala escribió un largo mensaje en el que detalló que a pesar de que no suele compartir fotografías con pocas prendas, en esta ocasión decidió hacerlo porque ya no siente “vergüenza” al enseñar una parte de su cuerpo.

“No acostumbro a colgar este tipo de fotos”, comenzó. “Pero quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza... las piernas largas que me dio mi madre”, expresó.

Según narró, anteriormente tenía problemas para aceptar el largo y el color de sus piernas, que, según escribió, le parecían demasiado pálidas: “Desde niña han sido así y, sobre todo, ¡blancas! No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas”, continuó.

“No acostumbro a colgar este tipo de fotos”, comenzó. “Pero quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza... las piernas largas que me dio mi madre”, expresó. FOTO: Instagram/@atasarmiento

“Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol”, concluyó en el mensaje que ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes también compartieron algunas experiencias por ella.

Por su parte, Rafa Sarmiento, hermano de Atala y esposo de la también conductora de televisión Jimena Pérez “La Choco”, compartió con su familiar el no poder tener un bronceado como le gustaría, aunque también destacó que la conductora es una “mujer fantástica”.

“Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you (te entiendo). Lindo color bronceado fiusca color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica”, escribió en la caja de comentarios.

