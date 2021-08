Por qué Ximena Duggan y Estephanie Solís tuvieron problemas en Exatlón México

Las deportistas tuvieron una discusión al interior del programa (Fotos: Instagram @exatlonmx / @estephaniesolistan)

El pasado domingo 22 de agosto Estephanie Solís se convirtió en la primer eliminada de Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores, no obstante, se involucró en la polémica durante la semana en la que estuvo, esto debido a un particular comportamiento que molestó a Ximena Duggan, su contrincante del equipo azul.

Tanto compañeros de Estephanie como los fans del reality notaron que la jugadora de tocho bandera silbaba como una aparente técnica para distraer a sus contrincantes, en este programa es crucial que los deportistas se concentren en cada circuito para obtener la victoria, pero sobre todo para no caer y lesionarse.

Cuando todavía era parte de la competencia, Ximena Duggan, de Conquistadores, le reclamó a Estephanie por sus chiflidos e incluso la comparó con un mosquito, si bien la ex survivor fue secundada por algunos de sus compañeros, otros más señalaron que podían concentrarse pese al agudo sonido.

Fue la primer eliminada de esta temporada (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Durante una transmisión en YouTube y ya lejos de las playas de República Dominicana, Estephanie explicó que era su costumbre chiflar en ese tipo de situaciones. También desmintió un rumor donde supuestamente le había chiflado a su ex contrincante en el oído.

Solís señaló que nunca tuvo una gran amistad con Duggan, pero que de tener permitida la interacción entre equipos, lo hubiera hecho:

“Está muy bien que me haya dicho algo que le molesta. Me cae bien, nunca tuvimos la gran amistad, porque no podemos hablarnos entre equipos. No tenemos problema. Yo hable con ella, sé que hay mucha polémica, hubo un malentendido, por parte de alguien de su equipo, donde le dijeron que yo le había chiflado en su oído, lo cual no es cierto” señaló.

(Foto: Instagram/@exatlonmx)

A pesar de los rumores, explicó que en tocho bandera suele haber personas haciendo grandes cantidades de ruido, por lo que ella ya está habituada a desempeñarse con dichos sonidos. Declaró que no se puso a silbar con la intención de desconcentrarla. También recordó que había acordado con Ximena no volverlo a repetir.

En su cuenta de Twitter, Solís aprovechó el espacio para lanzar otro mensaje respecto a su salida, la cuál próximamente será cubierta por dos refuerzos.

“De los errores se aprende y de las experiencias se vive. Hoy me siento muy agradecida con la vida por haberme permitido estar aquí, pelear con los grandes y medirme a su nivel” escribió la deportista. Algunos fans de este reality tomaron con humor su eliminación pues dijeron que ya podría chiflar tranquila en su casa.

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto (Foto: Instagram/@exatlonmx)

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto y se transmite de lunes a jueves a las 19:30 horas por el canal principal de la televisora del Ajusco. Por otra parte, los domingos son días de eliminación y el programa comienza a las 20:00 horas.

Los fans del programa conducido por Antonio Rosique pueden visualizar Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición; aunque también puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita.

Para la quinta temporada de Exatlón se realizó un casting a nivel nacional, por lo que nuevos atletas forman parte de Guardianes (rojos) y Conquistadores (azules). Cada equipo tenía 11 integrantes al inicio de la competencia.

