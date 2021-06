Natalia Téllez dio a conocer las razones por las que no sería madre

Foto: Instagram @natalia_tellez

En el programa de Netas Divinas, Natalia Téllez reveló las dos razones por las que no sería madre y las dos razones por las que podría abrirle la puerta a la maternidad.

La conductora más joven del late night show, y la única que no ha procreado hijos, fue cuestionada por los motivos que mantienen su decisión de no embarazarse. “Es que es muy fuerte y a lo mejor estoy muy mal, pero me daría mucho miedo tener hijas mujeres en un México como está, a pesar de todo el esfuerzo y el trabajo me da pavor, y también me da pavor ser una mala mamá y c*gar la vida de gente inocente con mis tontería”, argumentó la actriz.

También afirmó que no ha tomado la decisión porque le gustaría mejorar aspectos de ella, para brindarle lo mejor a un futuro hijo. “Creo que sí necesitaría leer mucho más y conectar mucho más, y trabajar cosas mías”.

Téllez comentó que la razón por la que sí tendría un bebé es porque ha conocido a otras mamás, y que han logrado cambiar su punto de vista de lo que es la maternidad.

“El haber conocido mamás que admiro, con las que he trabajado y que las veo, como que de repente mi idea de mamá, no sé si por mi familia o por mi escuela de monjas, yo decía ‘no quiero ser esa mamá en una Van (camioneta), juzgando u odiando’. No sé si mi idea de mamás... era porque perdí a la mía y me daba miedo, y después tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que admiro profundamente y que son mamás y dije ‘no está mal’”, compartió Natalia.

La conductora confesó que tener un hijo es una opción de vivir el mundo desde otra perspectiva completamente diferente. “Se me hace muy lindo porque es como la opción de vivir un mundo a través de otro cristal, mi cristal ya lo tengo más que empañado, creo que sería la oportunidad, porque un niño es como todo nuevo, todo limpio, nunca vas a volver a ver al mundo así”.

(Foto: Instagram)

Natalia Téllez es de parte de las conductoras y actrices que han roto los estigmas sociales, pues además de no estar preocupada por embarazarse , también ha buscado destacar un fuerte mensaje de los personajes femeninos en su regreso a las telenovelas en el programa Te acuerdas de mí.

En una entrevista para Tv y Novelas comentó que en la producción que dirigió Carmen Armendáriz y Francisco Franco, las mujeres fueron representadas como “fuertes, valientes e independientes, y también se cambiaron muchas estructuras morares del melodrama”.

La participación de la conductora fue con un personaje llamada Lola, quien es hija de una familia homoparental; sin embargo, no se centró en la historia de sus dos mamás. “Sí tiene que ver con el hecho de que es una mujer que no está educada de manera conservadora, es independiente, tiene sentido del humor, me hace reír muchísimo”, confesó.

La conductora de Netas Divinas tenía más de 10 años de no participar en una novela: “la última vez que participé en una telenovela fue hace más de 10 años y después la vida me fue llevando hacia la conducción”, aunque ha participado en la pantalla grande en películas como Veinteañera, divorciada y fantástica del 2020.

Esta es la primera vez que Natalia se unió a un proyecto con la productora Carmen Armendáriz, quien le abrió las puertas una vez más al mundo de las telenovelas.

SEGUIR LEYENDO: