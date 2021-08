Andrea Noli reveló si su buscará que Jorge Salinas reconozca a su hija

La actriz de 49 años señaló que en dado caso que haya un contacto con el actor, sería de manera privada (Foto: Instagram @andreanoli / @jorgesalinas.colombia)

Luego de que Gabriella Cataño revelara que ha tenido contacto con su media hermana, la ex pareja de Jorge Salinas, Andrea Noli, reveló si iniciará una batalla legal para que el padre biológico de su hija, Valentina Noli, la reconozca.

La actriz detalló para el programa matutino Hoy que en dado caso de que hay un acercamiento con el actor, se daría de manera privada, sin embargo señaló que hasta el momento no se ha dado ninguna aproximación.

“Claro que se tiene que hablar en privado, es algo sensible y supongo que si en algún momento se diera, sería de manera privada, pero ahora no hay nada más que palabras y las palabras se las lleva el viento”, comentó.

Noli señaló que no le interesa ni el dinero ni el apellido del actor (Foto: Instagram @andreanoli)

Asimismo, Noli señaló que no buscará que el actor la reconozca ni mucho menos peleará por una pensión económica, ya que nunca ha sido su objetivo.

“¿Para qué? ¿Para darme dinero? No, si viniera de buen corazón algún día, si se diera una buena relación por supuesto, yo lo ofrecí cuando estaba embarazada, nunca me negué con eso. Ahora no sería para un reconocimiento económico y repito, ni el apellido ni el dinero me interesan, entonces lo que me interesa es la presencia, la persona, y no para mí, sino para los hijos”, comentó para el matutino de Televisa.

Sobre la relación que Valentina Noli mantiene con Gabriella Cataño, otra de las hijas de Salinas, la actriz contó que han mantenido contacto a través de las redes sociales y que espera que se puedan conocer de manera personal pues ha sido muy cariñosa.

“Ella tiene contacto con Gabriella Cataño, recientemente a través de Instagram, uno que otro mensaje por ahí. Simplemente se saludan con mucho cariño, se chulean en las fotos, por ahora nada más es eso, un acercamiento muy sutil. Ojalá se puedan conocer”.

Gabriella Cataño ha mantenido contacto con su hermana a través de redes sociales (Foto: Instagram/@catanoglam)

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló que por un tiempo Valentina explotaba su lado artístico escribiéndole poemas y canciones a su padre ausente, pues cabe mencionar que desde su nacimiento su papá no ha tenido contacto con ella.

“Ella tenía seis o siete años, le escribía poemas, le escribía canciones. Me preguntaba por él pero yo le escribí un mensaje de Whatsapp diciéndole que ella necesitaba tener un contacto con él, si él podía de alguna manera acercarse para que ella lo conociera”, comentó al borde del llanto.

La actriz de 49 años explicó que esa fue la única vez que intentó que Jorge Salinas se acercara a Valentina, pero no logró una respuesta favorable.

Valentina le escribía poemas y canciones a su padre (Instagram/@salinasjorgemx)

En dicha entrevista, Noli señaló, de manera contundente, que no quiere que haga contacto con Valentina sino es para involucrarse de lleno.

“No hay que tomar las actitudes del pasado que nos han hecho mucho daño. Sin embargo, en esto y en lo que si soy firme, es que yo no quiero que nada más la vea, la conozca, no se trata de eso y en algún momento se lo dije”, mencionó.

Infante mencionó que existía la posibilidad de que Jorge Salinas no reconociera a Valentina porque dudaba de su paternidad. Ante ello, Andrea comentó: “Yo siempre estuve abierta a que se hiciera, nunca se solicitó”.

Añadió que el actor no figura en el acta de nacimiento de su hija porque ella la ha criado como madre soltera.

SEGUIR LEYENDO: