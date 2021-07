Andrea Noli pidió perdón a Fátima Boggio, ex esposa de Jorge Salinas (Fotos: Instagram @andreanoli / @love_evayleo / @fatimaboggio)

Andrea Noli siguió dando de qué hablar sobre el tema de la hija que tuvo con Jorge Salinas. En semanas anteriores expresó que el actor nunca se ha hecho responsable de la niña que procrearon en 2006, pero que no lo ha necesitado para cuidarla.

En esta ocasión habló de forma más íntima sobre este ríspido capítulo de su vida en conversación con Gustavo Adolfo Infante. Ahí fue cuando aprovechó la oportunidad para mostrar su lado más vulnerable y pedir perdón “de todo corazón” a Fátima Boggio, ex esposa de Jorge Salinas.

En su momento Andrea fue blanco de duras críticas. Hace 15 años revelaron sin su consentimiento la identidad del padre de Valentina y, cuando se supo que se trataba de Salinas, no dudaron en atacarla por haber tenido un romance con un hombre casado.

Andrea Noli aseguró que nunca fue su intención decir quién era el padre de su hija (Foto: Instagram @andreanoli)

Ante esto, Noli explicó que ella nunca fue la que reveló que se trataba del galán de telenovela. De hecho, si hubiera estado en sus manos, habría preferido pasar el resto de su vida sin dar esa información. Incluso le aseguró a Jorge que de ella no saldría ni una palabra.

Sin embargo, al cabo de unas semanas un medio de noticias de espectáculos la contactó para amenazarla. En este asedio aseguraron que ya sabían que se trataba de Jorge Salinas y que lo irían a publicar. Noli trató de ignorarlo, pero tampoco tardó en saber que fue el propio actor quien reveló la información.

Cuando le cuestionaron sobre los motivos que pudo haber tenido el esposo de Elizabeth Álvarez para confesar esto, la actriz de Cielo rojo admitió que los desconocía. “Es la enorme pregunta que estaría mejor que se la preguntaran a él. Yo no tengo idea de por qué fue”, expresó.

Cuando quiso decirle a Jorge Salinas que era el padre de Valentina, sólo fue para que estuviera al tanto, no para exigirle que se hiciera responsable (Foto: Instagram @andreanoli)

Sobre su embarazo, Noli contó que quiso hablar en persona con Jorge para darle la noticia. Sin embargo, nunca fue con la intención de pedirle algo o que le ayudara a criar a su bebé; su único fin era que el actor supiera que tendrían un hijo.

El problema fue que el histrión no respondía a sus mensajes de texto. Esto llevó al hartazgo a Noli y no tuvo otra alternativa más que darle la noticia por ese medio; sólo ahí pudo contactar con Salinas. A pesar de que la actriz trató de llegar a un acuerdo con él para hablar en persona, la cita nunca se concretó y Jorge estuvo ausente desde ese momento. “No me vio ni embarazada”, señaló.

Luego de haber hecho un recuento de aquellos años, el periodista le preguntó a Andrea si cree que volvería a caer con Jorge Salinas. Ella dio a entender que se sentiría tentada, pero no lo aceptaría, pues ahora mejor que nunca entendía que estaba mal meterse con alguien que tenía pareja. “No habría caído tan fácilmente”, aseguró.

Fátima Boggio actualmente vive en Perú con los dos hijos que tuvo con el actor: Emilio y Santiago. (Foto: @fatimaboggio/ Instagram)

Eso sí, a pesar de lo que ocurrió y del escándalo que hubo de por medio, la actriz de 48 años admitió que no se arrepiente de varias cosas. “Gracias a eso tengo a mi maravillosa hija. Gracias a eso soy quien soy. Gracias a eso es quien es. Y gracias a eso he tenido la oportunidad de ir sanando, de ir creciendo”, comentó.

No obstante, aunque aseguró que no tiene nada que decirle al intérprete, Andrea si mandó un mensaje claro y contundente a Fátima Boggio, con quien Jorge Salinas estuvo casado de 2005 a 2009. Años después de haber tenido ese breve romance con el actor cuando este estaba casado, Noli sólo podía pedirle disculpas a Boggio: “Perdón. Nada más. Desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer”, expresó.

