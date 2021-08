Alfredo Adame informó que Laura Bozzo estaría escondida en casa de Lizbeth Rodríguez, ex “Badabun”

Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez hicieron mancuerna en YouTube (IG: laurabozzo_of)

Tras varios días sin conocerse el paradero de Laura Bozzo, ahora surge información que podría arrojar luz respecto a dónde se encuentra la presentadora peruana acusada de cometer un delito fiscal, quien también es buscada, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por la Interpol luego de que se girara una ficha roja para localizarla y aprehenderla.

La autoproclamada “abogada de los pobres” podría ir a la cárcel ya que enfrenta cargos de Defraudación fiscal por alrededor de 13 millones de pesos mexicanos, toda vez que se le investiga por vender una propiedad inmobiliaria que ya había puesto en garantía, y se encontraba embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda de casi 14 millones de pesos y al ponerlo en venta, incurrió en un ilícito por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.

Laura Bozzo es buscada por la Interpol (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Según reportes, la conductora de televisión a través de sus abogados promovió un amparo con el fin de obtener una suspensión provisional, y pidió a las autoridades no ir a prisión debido a que es un adulto mayor, padece enfisema pulmonar y su salud se vería gravemente afectada. Se sospecha que la mujer de 69 años escapó de México a un país donde no se cuenta con el convenio internacional de extradición, por lo que se desconoce su paradero actual.

Bozzo, quien hace pocas semanas presumió andar de fiesta en Acapulco, podría ser buscada en más de 190 países por la Interpol para ser presentada ante un juez, esto debido a que no se entregó hace unos días cuando se le impuso prisión preventiva.

La presentadora no ingresó voluntariamente al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para lo cual contaba como plazo hasta el pasado viernes 13 de agosto a las 16:00 horas locales, por lo que la orden a la Interpol fue girada.

Adame contó que fue un paparazzi quien le informó el presunto paradero de Laura (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

No es la primera vez que “Laura de América” se ve afectada por problemas con el fisco mexicano, pues en 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos; entonces Laura aseguró “ser muy bruta para los impuestos” y argumentó se trataba de un problema derivado de sus contadores.

Ante este panorama, el actor Alfredo Adame reveló hace unos días que fue él quien denunció a la peruana ante las autoridades. En entrevista con Multimedia 7, el también presentador recordó que desde hace tiempo una persona a través de Instagram lo contactó para decirle que tenía información comprometedora sobre Bozzo. Esta persona le habría dicho a Adame que le compró un departamento a la presentadora, pero cuando intentó escriturarlo, se dio cuenta de que estaba embargado por el SAT.

Luego de que Bozzo no se presentara voluntariamente a Almoloya de Juárez, Adame, acérrimo enemigo de la presentadora, ofreció en sus redes sociales la cantidad de 100 mil pesos a quien diera información sobre su paradero.

Fue a la periodista Angélica palacios a quien Adame le contó que fue él quien denunció a Bozzo ante las autoridades (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Pero fue este viernes cuando el polémico actor reveló haber recibido información que podría ayudar a dar con Bozzo. Así lo contó al programa Amor y fuego: “Me llegaron cuatro pitazos de que Laura Bozzo se está escondiendo en casa de Lizbeth Rodríguez, que es una exconductora de Badabun. No lo dudo ni tantito, está igual de loca que Laura Bozzo”, expresó el actor.

“Alguien la vio, yo creo que la vieron entrar, se me hace demasiada coincidencia. Si sí es cierto el pitazo pues ahí tienes la nota del siglo”, dijo el actor, quien dejaría ver que Bozzo sigue en México y habría recurrido a la expresentadora del programa Exponiendo infieles, con quien ha formado una sólida amistad desde que hace meses se conocieron y lanzaron un proyecto de YouTube en conjunto.

Adame aseguró que quien le informó la situación es una persona que “no quiere el dinero”, sino las fotos de cuando aprehendan a “la abogada de los pobres”.

Hace meses, en el programa "Revelaciones", Laura Bozzo habló con Lizbeth de algunos de los momentos más complicados de su vida (Captura de pantalla)

“Ayer una oficia de paparazzi y me dijo ‘amigo, yo no quiero dinero, lo único que quiero es tener las fotos de cuando la aprehendan, te voy a decir dónde está para que tú lo hagas saber (…) Me comentó que se habían hecho muy amigas con el tiempo (…) Entraron seis mensajes más diciendo que estaba en casa de Lizbeth, la vieron entrando con un abogado, con una persona de traje”

En el programa se le cuestionó al actor si no temía que “la ex chica Badabun” lo pudiera demandar por difamación, a lo que Adame comentó que lo suyo habían sido declaraciones en privado, pero aseguró que de ser verdad, la joven estaría cometiendo un ilícito por encubrirla. Al momento Lizbeth Rodríguez no ha declarado al respecto.