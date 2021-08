Con un beso de por medio: Mauricio Ochmann y Maite Perroni aparecieron “derrochando amor”

Los dos actores se mostraron muy afectuosos (Foto: @maiteperroni/@mauochmann)

Maite Perroni no ha dejado de estar en el ojo del huracán, ya que, después de la polémica que se suscitó entre ella y Andrés Tovar, los rumores respecto a sus relaciones amorosas no se han detenido. Hace unos días se vio a la ex RBD muy abrazada de su amigo Alfonso Bassave, pero en esta ocasión, un encuentro con Mauricio Ochmann dejó a sus fans boquiabiertos.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la actriz compartió una fotografía de ella con Mauricio mostrándose muy afectuosos.

“Con @mauochmann derrochando amor y apapachos”, comienza la publicación que rápidamente encendió las alertas, sin embargo no es lo que parece, pues Maite y Ochmann, aunque en la imagen están dando un beso, no es entre ellos, sino a la directora de cine Chus Gutiérrez.

“@chus_lagutierrez nuestra directora y cómplice en #sintinopuedo que bien la pasamos. México y España en acción!”, destacó la mexicana.

Ante esto, Ochmann no tardó en responderle y con un mensaje muy emotivo agradeció poder entablar una relación tan bonita con Maite y con la cineasta.

La actriz se mostró agradecida por su participación en un nuevo proyecto (Foto: @maiteperroni)

“Que increíble coincidir contigo, con Chus y con cada uno de los que formaron parte de este proyecto! Pura buena vibra y gran compañerismo”, sentenció.

Los fans reaccionaron inmediatamente y alabaron a Maite por sus nuevos proyectos, además de destacar que su presencia era muy buena para las personas que la rodean.

“Eres todo en mi vida, gracias por ser parte de ella, gracias por ser mi ídolo! Siempre he aplaudido lo mejor de ti, y siempre será así. tu sonrisa me ilumina, me encanta, me fascina. tu voz me tranquiliza, me da ánimos!”, escribió @tesoromaite en la publicación que hasta el momento tiene más de 63 mil me gusta.

Apenas hace unos días, Perroni posó muy contenta y abrazada del español Alfonso Bassave y, tras dedicarle unas bonitas palabras, nuevamente las suposiciones cayeron sobre ella.

Aquí con mi @alfonsobassave ! Gran descubrimiento amigo querido, que placer compartir contigo. De verdad que ha sido una delicia trabajar juntos”, comenzó a decir la actriz

Asimismo, ahondó en que los momentos que pasó a su lado la hicieron muy feliz y agradeció tener la oportunidad de frecuentarlo.

Maite Perroni apareció con su amigo español (Foto: Ig @maiteperroni)

“Más aún conocer a la persona que está detrás de tanto talento, gracias por tu generosidad, complicidad y pláticas q nunca terminábamos… nos faltó tiempo !!! Te abrazo fuerte y ya se te extraña. Espero tenerte en tierras mexicanas pronto. #sintinopuedo regalos de esta profesión … conectar desde el corazón con gente tan hermosa como tú . GRACIAS POR TODO!”, añadió.

Ante esto, el actor Bassavele respondió con un comentario muy sincero y amistoso a la mexicana. Deseó poder reencontrarse con ella y seguir con su amistad.

“Maite querida tú si q has sido una delicia de compañera!! Generosa y dulce. Te guardo cerca del (corazón) ojalá verse pronto y seguir tantas conversaciones”, externó.

Todo esto se dio después de que Perroni se viera envuelta en una enorme polémica, pues hace unos meses se desató la noticia en la que supuestamente Andrés Tovar le había sido infiel a Claudia Martín con la ex RBD.

La revista TvNotas, sacó a la luz la supuesta relación extramarital entre Andrés Tovar y Maite Perroni, rumor que posiblemente fue divulgado por la propia Claudia Martín según un audio en el que se pudo escuchar una llamada entre los ex esposos.

