De Misión S.O.S a reina de belleza: qué fue de Allisson Lozz tras abandonar las telenovelas

Allisson Lozz fue muy conocida a principios de los 2000 por realizar algunas de las más famosas telenovelas de Televisa Niños, entre ellas estuvieron Alegrijes y Rebujos y Misión S.O.S, la cual consolidó su carrera pues fue protagonista junto con Diego Boneta. Sin embargo, la joven promesa decidió que su vida tomaría un rumbo totalmente diferente y alejada de la televisión. A continuación te contamos qué ha sido de ella.

Para iniciar, Allisson se dio a conocer tras salir en la primera edición de Código F.A.M.A, un reality de música que se estrenó en 2002 y tenía como objetivo encontrar niños talento. Así, tras su participación, la joven logró colocarse un año más tarde como la villana de Alegrijes y Rebujos.

Su momento cumbre hasta entonces y, como la mayoría la recuerda, fue durante su actuación en 2004 en Misión S.O.S, una telenovela producida por Rosy Ocampo que estaba llena de personajes fantásticos como el reconocido “Chaneque”, quién era una especie de duende quien deseaba impedir la destrucción de su mundo.

En este programa, Allison interpretó el papel de “Diana Lozano”, una niña que entablaría una amistad con “Christian Martínez” (Diego Boneta) para resolver todas las adversidades de la trama.

Así, otro momento importante para la actriz sucedió en 2005, momento en que entró en el elenco de la telenovela Rebelde, protagonizada por Dulce María, Anahí, Poncho Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni.

Pero su trayectoria no había terminado, ya que estuvo en algunos capítulos de Vecinos y también tuvo la oportunidad de ser la protagonista en Al diablo con los Guapos, donde también cantó en el tema principal junto a la banda K-Paz de la Sierra. Para 2008 y también haber colaborado en algún capítulo de La Rosa de Guadalupe, Allison estuvo en su última telenovela, la cual fue En nombre del amor y en la que compartió pantalla con famosos como Altaír Jarabo, Victoria Ruffo o Arturo Peniche.

No obstante, aunque su ascenso en el medio parecía inminente, de pronto se detuvo de freno y decidió dar un cambio radical a su vida para enfocarse a cosas alejadas del espectáculo.

Recientemente Lozz mencionó que se alejó del mundo artístico porque está enfocada en su vida privada, junto a su esposo y a sus hijas y también en la religión que practica (testigo de Jehová).

Yo creo que todo el mundo decía: ‘Va a volver luego, es una racha’. Yo recuerdo que hasta daban entrevistas algunos diciendo: ‘Al rato vuelve’. Pero es que no era una racha, no era algo de emoción, era algo muy en serio”, compartió la chihuahuense a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

La creyente de los testigos de Jehová reveló que su elección de dejar las cámaras era muy segura y ahondó en que necesitaba tiempo “para mi espiritualidad”, también comentó que tomó la mejor decisión pues a su vida había llegado su esposo y años después sus hijas.

Pero si está lejos de las pantallas, ¿qué es lo que hace ahora la ex actriz?

Allisson actualmente es consultora de belleza para una marca muy reconocida de maquillaje en México y, debido a su desempeño en esta labor, ha comenzado a ser reconocida por sus altas ventas.

En este sentido, el sábado pasado, Lozz comentó desde su Instagram que se había ganado el nombramiento de reina de belleza.

“Soy reina, es una experiencia increíble, es algo que me dio mucha ansiedad porque hace poquito más de un mes grabamos todo lo que salió ayer y yo no podía decir nada, pero no sabía que era reina hasta el día de la grabación”, destacó.

Asimismo, que le dieron una lujosa banda, por conseguir 40 mil pesos de ventas personales, además de conseguir que más personas se adscribieran a la marca.

“Aún no me la creo, fue algo increíble”, señaló desde sus historias de esta red social.

