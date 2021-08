“Me difamaron, me atacaron”: Ingrid Coronado y las razones de la demanda que ganó

En 2016, Ingrid Coronado todavía era conductora de Venga la Alegría (Foto: Instagram/ @ingridcoronadomx)

Luego de emprender una batalla por la difusión indebida de fotografías de sus hijos que procreó con Charly López y Fernando del Solar, Ingrid Coronado anunció que ganó este proceso legal, respaldada por las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ingrid explicó que una publicación de circulación nacional hizo una serie de publicaciones en su contra y especialmente una fotografías de su hijo Emiliano, producto de la relación que sostuvo con Charly López, e incluso la siguieron por bastante tiempo.

“Hubo una serie de publicaciones en mi contra, en las que me difamaron, me atacaron, acabaron con una parte de mi familia, mi carrera como conductora de televisión tuvo muchos problemas, porque perdí muchos clientes, mucha credibilidad, porque lo que golpearon principalmente fue mi imagen”, comentó en entrevista con Ventaneando.

Explicó en que su preocupación creció cuando los ataques se dirigieron hacia su hijo mayor y comenzaron a seguirlos en las inmediaciones de su casa.





“En ese momento tenía un autómovil siguiéndome todo el tiempo para ver si me captaban en una situación incómoda y eso ya provoca mucho miedo, y yo ya no salía mucho porque me atacaban a mí, a mis hijos y cuando veían que no tenían el comportamiento de qué hablar lo publicaban diciendo que lo vieron o que yo lo dije”, reveló.

Añadió que en una ocasión compartieron la cantidad de dinero que poseía en su casa y hasta sus datos personales, lo que puso más en riesgo la seguridad de su familia.

Ingrid Coronado explicó que desde entonces se asesoró de manera legal e interpuso una demanda para frenar las publicaciones en su contra.

La exconductora de Venga la Alegría también mostró un comunicado con el que explicó con más detalles la situación que guarda su situación legal.

“Hace siete años fui atacada, difamada y condenada injustamente causando un daño moral y material en mi patrimonio; transgredieron mis derechos lo que me ha causado muchos años reparar... mientras intentaba salir adelante, también ofendieron a mi hijo menor de edad a quien siempre he cuidado y protegido”, detalló.

Foto: Twitter/@pedrosola

“Desgracidadmente la publicación de noticias alarmantes y documentos privados, así como la cacería de paparazzi, ha convertido nuestra vida privada en un circo que destruye a nuestras familias y carreras... estos afectaron mi imagen profesional como conductora de televisión, pero sobre todo hicieron vulnerable y frágil la seguridad y autoestima en especial de mi familia, en especial de mi hijo”, añadió.

Relató que a través del proceso legal que emprendió también consiguió una victoria de daño moral y que ahora se deberá publicar un extracto de la sentencia que la protege junto a su familia de las circunstancias ilícitas en que incurió la publicación y que eran contrarias.

Y aprovechó para agradecer a todas las personas que la acompañaron durante este proceso que sin duda traerá más beneficios a su entorno seguro.

Fue a finales del mes pasado cuando Ingrid Coronado reapareció por las instalaciones de TV Azteca y el encuentro fue documentado desde la cuenta oficial de Ventaneando, ya que fue Pedrito Sola quién la encontró entre los pasillos de la televisora del Ajusco.

(Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

“Hoy tuve una de las mas agradables sorpresas que da la vida, encontrarme a mi amiga @ingridcoronado en @Azteca. Está mas hermosa que nunca”, se lee desde la cuenta oficial del programa de espectáculos.

Ambos conductores lucieron felices ante el encuentro y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, ya que quisieran ver de regreso a las pantallas de televisión a Coronado.

Actualmente tiene un espacio en la radio que conduce a lado de Tamara Vargas llamado Ingrid & Tamara y parece que sus planes podrían centrarse de nuevo en la televisión.

