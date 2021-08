El drama de Lyn May: de los abusos en su infancia al apoyo incondicional de su esposo

La vedette narró cómo fue que conoció al padre de sus primeras dos hijas. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, es una actriz y vedette cuyo nombre ha resonado por una gran cantidad de polémicas: desde sus controversiales comentarios hasta su escultural figura a los 68 años.

Sin embargo, pocas veces ha abierto su corazón para narrar cómo ha sido su vida, y en esta ocasión, con motivo del show ¡Quiero cantar! en el que participa como concursante, la periodista Flor Rubio la entrevistó sobre su historia amorosa.

“Fue una vida muy tormentosa”, se sinceró Lyn May, pues cuando tenía 13 años, la actriz de Tíboli trabajaba como mesera en una lonchería en Acapulco de Juárez, Guerrero, en donde conoció a una persona que le cambió la vida, pero para mal.

Lyn May ha tenido muchos romances a lo largo de su vida. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

“Me he casado dos veces, me tocaron los hombres más maravillosos del mundo”, fue la frase con la que comenzó su historia, que no empieza precisamente con un matrimonio, sino con el primer hombre que se relacionó a una muy temprana edad.

Era “un fulano que me dijo que me iba a llevar a conocer México y yo dije ‘Bueno, pues voy a ir’ y me fui con él a los 14 años”, recordó la modelo. Su madre desgraciadamente los encontró y obligó a Liliana a quedarse con ese hombre,

“Nos echó a la policía hasta que lo encontraron y desgraciadamente nos casaron”, confesó para Venga la Alegría. La pareja vivió en la colonia Escuadrón 201 en la Ciudad de México durante tres años, pero todo ese tiempo, Lyn May sufrió de violencia doméstica.

Lyn May tuvo a sus dos primeras hijas cuando aún era muy joven. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

“A mí me tocó que el tipo ese me violara ahí y pues me embarazó, y luego ya me quería sacar a la niña a patadas”, narró la también bailarina. Resultado de esto, Lyn May tuvo dos hijas cuando apenas tenía 16 años, con un hombre 30 años mayor que ella.

La actriz contó cómo era la agresiva actitud de esa persona. “Él no quería hijos, ya tenía hijos grandes, era un tipo ya muy vivido. ‘¡Yo no quiero hijos!’, me decía y me pegaba en el vientre”, contó con sinceridad.

“Se viene la otra, luego luego, estaba muy chiquita, sino pues luego luego me hubiera ido pero me estuve ahí y tuve dos con ese (hombre)”, rememoró la ex bailarina del Tropicana de Acapulco.

Con dos hijas y 16 años, Lyn May regresó a Acapulco, en donde conoció a su primer marido. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Un día, Mendiola agarró fuerzas para irse y se regresó a Acapulco con su familia. “Decidí, cuando nació mi segunda hija, a los 16 días, yo dije ‘No, me voy’ y agarré a mis dos hijitas y me fui con mi abuelita, y ella me las empezó a cuidar y yo me iba a trabajar”, contó.

Ya de vuelta en la costa, en 1989 conoció a Antonio Chi-Xuo, con quien estuvo 25 años de casada. A pesar de que llegó con dos hijas a este matrimonio, lo recuerda con mucho cariño. ”Las adoraba”, aseguró.

Después de tener una hija con él, en 2008 desgraciadamente Antonio falleció, lo que dio pie a que conociera a Guillermo Calderón Stell, su siguiente marido. Lyn May contó cómo fue que lo conoció.

Después del fallecimiento de su primer marido, Lyn May volvió a casarse. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

“Él quedó viudo, yo quedé viuda, y él me habló para darme el pésame y yo le contesté llorando, pues estábamos recién, y me invitó a comer. Ya no nos separamos y anduvimos viajando, viajando por todo el mundo, desgraciadamente se murió también porque era una persona mayor”, narró con tristeza para el matutino.

Y se sinceró sobre esta pérdida, que recuerda también como una de las más grandes de su vida. “Sufrí muchísimo, no comía. Me decía mi mamá ‘Come, hija, come’, y me llevaba la comida”, contó.

A pesar de que actualmente se considera una persona feliz, no ha olvidado a su último amor. ”Lo extraño mucho, muchísimo, porque te volteas y estás calientita, estás calientita en la noche”, contó.

