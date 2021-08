La “Chilindrina” pidió a Roberto Gómez Fernández le permita participar en bioserie de “Chespirito”

La chilindrina (Foto: Archivo)

María Antonieta de las Nieves, conocida por haber interpretado por años a la “Chilindrina”, compartió las razones por las cuales piensa que es necesario que se produzca la bioserie de su amigo y colega Roberto Gómez Bolaños, pero también por qué ella necesita participar en dicha producción.

Actualmente María Antonieta de las Nieves se encuentra concentrada en su propia carrera como cantante infantil, pero en medio de una conferencia de prensa opinó sobre el pleito que existe entre el hijo de “Chespirito” y Florinda Meza por los derechos de imagen del actor y productor para poder realizar su serie biográfica.

Según dijo la “Chilindrina”, captada por las cámaras de Sale el Sol, no podría estar más de acuerdo en dar autorización para que su personaje sea utilizado para dicha producción, contrario a la postura de Meza, incluso le pidió a Roberto Gómez Fernández que la llamen para poder acordar cómo sería su participación.

La "Chilindrina" se mostró gustosa de poder participar activamente en la producción de la bioserie de "Chespirito" (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

“No solamente daría mi autorización, (sino) le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo un programa o algo tan importante puede no aparecer? Digo, tanto la Chilindrina como María Antoniera de las Nieves, si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos”, declaró la actriz.

A ello agregó que espera que después de las declaraciones que hizo, el hijo de “Chespirito” se contacte con ella, porque pese a que la actriz misma pidió trabajar con él, no lograron llegar a un acuerdo y ella respeta las decisiones que Gómez Fernández haga.

También se refirió a los problemas legales que enfrentan Florinda y Roberto, pero se negó a profundizar en el tema, pues considera que lo que diga, su colega no lo tomará en cuenta, además de que considera que Meza sabe qué es lo que hace y para dónde se dirige.

Florinda Meza se negó a hablar sobre su lucha legal contra el hijo de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Twitter/@florindamezach)

“No creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir, que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene y qué puede hacer o no puede hacer. Yo no sé nada de esto, entonces espero en Dios que esto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos”, finalizó De las Nieves.

Y es que hace unos meses se dio a conocer que Meza quiere obtener los derechos de los personajes que ella encarnó dentro de las producciones de “Chespirito” como “Chimoltrufia” y “Doña Florinda”, además de obtener sus derechos como coautora, por lo que incluso habría contratado a Guillermo Pous, el abogado de las estrellas.

María Antonieta aprovechó el momento para hablar de la foto que impactó a su público en la que posó en bikini, como pocas veces se había dejado ver, pero se refirió a la foto sólo para asegurar que nunca más volverá a compartir una fotografía así de ella.

María Antonieta de las Nieves se negó a volver a tener una foto similar a esta (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más volveré a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba. Lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé 10 kilos, 10 kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo”, dijo la actriz.

“Chilindrina” aseguró que su salud se vio muy afectada por haber bajado tanto de peso, por lo que tuvo que ir con varios especialistas para que la atendiera, entre ellos un neurólogo, un gastroenterólogo y a su médico, pues su peso a penas rebasaba los 40 kilos.

