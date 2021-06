Qué reveló Roberto Gómez Fernández sobre la bioserie de Chespirito

Fotos: Saúl López/Germán Romero/Cuartoscuro

El productor y director Roberto Gómez Fernández, hijo del cómico Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, informó que se detuvo el proceso de desarrollo de la serie biográfica de su padre por unos meses debido a la pandemia y a los cuidados que le han dado a la historia. Sin embargo, señaló que está pensada para transmitirse mediante plataformas de streaming, aunque no se sabe cuál todavía.

“Estamos en pláticas con diferentes plataformas, aquí sí hay una intervención más directa de la plataforma, pero es una producción hecha por nosotros en coordinación con la plataforma. Ya hasta que sepamos con quién. En principio es plataforma y luego llegará a televisoras”, confirmó el productor de El hotel de los secretos.

Aseguró que el trabajo para que se desarrolle una bioserie requiere de reuniones largas para poder llevar a cabo la investigación y desarrollo de guiones, personajes y otras particularidades. “Es un proyecto que mi familia y yo estamos desarrollando y es complicado porque hay ciertas cosas que la familia quiere contar y debemos de ser muy cuidadosos”, dijo Roberto Gómez hijo al ser cuestionado sobre si hay alguna fecha hipotética del estreno.

Elenco de "El Chavo del 8" en los años setenta (Foto: Televisa).

En entrevista con el comunicador Javier Poza, Gómez Fernández señaló con emoción que el día de ayer, 20 de junio, se cumplieron 50 años de la primera transmisión del popular programa de televisión El Chavo del 8 y que se transmitió por décadas enteras en diferentes países de América Latina.

Respecto a las noticias que se dieron la semana pasada sobre que la compañía Disney compró los derechos de las producciones de Gómez Bolaños, especialmente de El Chavo del 8, el hijo del cómico aseguró que llevan más de dos años en pláticas con diferentes instancias de Disney, pero que a la fecha “aún no hay nada”.

En tanto, aseveró que la serie del El Chapulín Colorado animado sigue realizándose, sólo que con tiempos más lentos debido a que muchos de los involucrados siguen trabajando vía remota, lo cuál impide que el proceso se dé de forma un poco más veloz.

Roberto Gómez Fernández aseguró que no tiene problemas con Florinda Meza y que toda la familia está trabajando en la bioserie (Foto: tomada de Instagram @elaguila_gomez).

El también director fue cuestionado sobre su relación con la viuda de su padre, Florinda Meza, especialmente en lo relativo a los derechos de autor de la imagen de Roberto Gómez Bolaños. A lo cual respondió con una risa nerviosa, lo que llevó a Poza a decir “con eso me acabas de decir todo”. No obstante, no quiso realizar ningún tipo de declaración que involucre temas legales.

“Quiero decir que llevamos una buena relación con Florinda y en caso de que hubiera alguna diferencia son cosas que se pueden platicar. Seguimos adelante con todo”, reafirmó ante los cuestionamientos de la presunta batalla legal que tendría con la última esposa de su padre.

Cabe la pena recordar que a mediados del mes de mayo, en el programa Ventaneando, el abogado, Ricardo Pous, afirmó que en la “disputa” por los derechos de la imagen de Gómez Bolaños, Florinda Meza tendría prácticamente el camino abierto para utilizar el legado.

“Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relaciona con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y de derechos de imagen de Don Roberto Gómez Bolaños, es la parte en la que no hay una exclusividad”, indicó el abogado de la actriz.

