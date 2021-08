El día que Andrea Legarreta renunció a “Hoy”

Fue en 2009 cuando la también actriz presentó su renuncia al programa (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea Legarreta lleva 23 años participando como una de las conductoras titulares del programa Hoy, donde cada mañana es vista por millones de personas en todo México. La emisión, revista de la empresa Televisa, ha logrado mantenerse al aire al paso de los años, pero no todo ha sido éxito y cordialidad para la presentadora, pues en el pasado vivió incómodos momentos que la hicieron querer renunciar al programa que le ha dado la fama.

Desde su origen en 1998, Hoy ha visto desfilar a gran cantidad de conductores a cuadro, figuras como Alfredo Adame, Ernesto Laguardia y Talina Fernández han sido la cara del programa matutino; y también múltiples realizadores se han encargado de darle su estilo y personalidad al show que se transmite casi toda la mañana en el canal estelar de la histórica televisora.

Productores como Carmen Armendáriz, Federico Wilkins o la fallecida Magda Rodríguez han llevado las riendas de Hoy aportando a su fórmula su respectiva receta secreta. Pero fue un realizador el que simplemente “no hizo click” con Legarreta, quien solamente ha dejado de pertenecer al programa por un par de años, cuando sus hijas nacieron.

Andrea debutó con el programa después de su participación en el morning show "Hoy mismo", que lideraba Guillermo Ochoa (Foto: Televisa/Las Estrellas)

Se trata de Roberto Romagnoli, quien ingresó al matutino en 2008 tras el éxito demostrado con su realización del programa de fin de semana Muévete, donde con un estilo festivo y recargado, logró atraer la atención de un público masivo.

Entonces, para Andrea Legarreta resultó difícil adaptarse a la manera de trabajar del argentino, quien cambió drásticamente los contenidos de la emisión para meter en su lugar rutinas cómicas y parodias de telenovelas, hecho con el que Legarreta nunca estuvo de acuerdo.

“Dejó de hacer un programa de revista para presentar una emisión de comedia”, contó en 2009, y aseveró que siempre le pidió que retomaran el formato de proporcionarle al público información de utilidad, “claro, sin dejar de ser agradable y fresco, pues en algún momento se llegó a abusar de la comedia”.

"Sólo he faltado cuando parí", dijo Legarreta sobre sus ausencias de "Hoy" en 22 años (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Hoy)

En ese año las fricciones entre el productor y la conductora llegaron a un punto máximo, pues Legarreta escuchó cómo Romagnoli se expresó a través del apuntador demeritándola. Además, por esas fechas la famosa fue castigada por el productor y Televisa por haber concedido una entrevista para Pati Chapoy en Ventaneando.

Andrea fue cesada por 14 días, y esas dos semanas fue sustituida por Laura Flores, hecho que entonces Legarreta consideró injusto, aunque admitió estar preparada para “lo que viniera”. Además señaló que le sorprendía el castigo pues otras de sus compañeras de empresa también habían concedido entrevistas a Azteca sin represalias, entre ellas Verónica Castro. Todo apunta a que gracias a que su relación con Romagnoli no era la óptima, el castigo ejemplar le fue aplicado.

Entonces, la mamá de Mía y Nina Rubín, buscó una cita con un alto ejecutivo de la televisora para exponer su tensa relación con el realizador: “Expresé mi sentir durante los últimos meses e inconformidades hacia Romagnoli. Tuve un altercado con el productor, pero no renuncié, simplemente se dio una situación en la que me sentí menospreciada y ofendida”, aclaró a Excélsior.

El productor argentino sólo estuvo al frente de hoy de 2008 a 2009, cuando renunció y entró en su lugar Carmen Armendáriz (Foto: Instagram/@robertoromagnoli7)

Ahora, 12 años después, en reciente entrevista con El escorpión dorado, se tocó el tema y Andrea contó que Romagnoli no daba indicaciones claras, lo que la llevó a improvisar: “Él haz de cuenta que no te viene manejando la información, entonces fue donde más aprendí a improvisar porque estaba cañón. No tenía información y todo el tiempo a todos nos hablaba por el chícharo”.

Tras más de una década, Andrea admitió que en efecto había renunciado al programa no una sino tres veces.

“Y un día, después de varias, ya sabes, él da una indicación pero se equivoca y me habla a mí por el chícharo y dice algo así como ‘no, no, Andrea, te estoy diciendo’, pero como que le estaba diciendo a la otra persona, no sé quién era, entonces cuando yo dije ‘ya basta’, me quité el chícharo y me salí. Ahí ya había renunciado como tres veces”, reveló al famoso youtuber.

A la fecha, la conductora ha sido la más perdurable del programa (Foto: Televisa/Las Estrellas)

Tras el escándalo, Legarreta pudo reintegrarse a la emisión, han pasado los años y ella sigue como una de las presentadoras titulares, junto a Galilea Montijo. Por su parte, la producción de Romagnoli en Hoy fue de las más cortas y polémicas. A finales de 2009 presentó su renuncia y fue precedido por la productora Carmen Armendáriz.

