“¡Ánimo jefe!”: Alejandro Fernández le dedicó unas palabra a Vicente Fernández

Luego de que Alejandro Fernández publicara una fotografía al lado de su padre, el cantante compartió un nuevo post, y a pesar de que en el sólo salgan fotografías de El Potrillo, están acompañadas de un emotivo y cariñoso mensaje para el Charro de Huentitán.

“Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien… ¡Porque la fe mueve montañas! ¡Ánimo jefe! Siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. ¡Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse!”, escribió el intérprete.

A pesar de que Vicente Fernández lleva internado desde el pasado 9 de agosto, no se le ha visto al Potrillo cerca del hospital.

A su llegada a la Ciudad de México, el programa Ventanenado cuestionó al cantante sobre si ha tenido mejorías y cuál ha sido el último parte médico de Vicente Fernández, debido a que se había informado que se encontraba “grave, pero estable”, Alejandro comentó que desconocía de la situación.

“No sé, no tengo idea”, respondió el intérprete de Me Dediqué a Perderte.

Al ser cuestionado sobre si ha estado en comunicación con su familia para informarse sobre la situación, el hijo del cantante respondió: “Sí hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información”.

Se tiene entendido que Alejandro Fernández viajó durante madrugada del lunes desde España, en donde se encontraba de vacaciones, tras enterarse del accidente que sufrió su padre.

Vicente Fernández Jr es quien se ha encargado de informar sobre el estado de salud de su padre señaló que el medicamento está funcionando y que no hay una evolución negativa sobre su papá, pero tampoco una mejora muy notoria.

“No se pasó parte médico porque está en las mismas condiciones (...), estamos esperando a que haya un avance el día de hoy. Hasta ahorita no ha habido ninguna evolución contraria: estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas (...) No ha perdido la conciencia. Está semi sedado. No hay ninguna discusión, estamos todos coordinados como debe ser”, dijo Fernández Jr el día de ayer miércoles 11 de agosto.

Uno de los reporteros le preguntó sobre si él es el que impide que su padre sea trasladado a un hospital en el extranjero, el hijo mayor de Fernández señaló que las decisiones las ha tomado es su madre.

“Somos una familia, y no es de que se comente o se diga, y la que dispone y la que puede cambiar las decisiones, la única, es mi madre. Hasta ahorita todo está bien aquí”, afirmó y finalizó señalando que la dinastía Fernández se encuentra unida.

Por otra parte, el pasado miércoles, Gerardo Fernández, otro de los hijos de Vicente reveló detalles del más reciente parte médico: “Que salga del intubado, porque es lo que más nos preocupa. Gracias a Dios va caminando todo bien; nos mueve los ojos. Por la misma operación, no puede moverse, nada de su cuerpo por la misma tocada de la médula (espinal, que está inflamada”.

El pasado fin de semana El Charro de Huentitán fue internado en un hospital en Jalisco, Guadalajara, tras sufrir un aparatoso accidente en su rancho Los Tres Potrillos.

