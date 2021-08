La Academia: todos los reencuentros que ha tenido la primera generación

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

La primer generación de La Academia surgió en 2002, los pertenecientes a dicho programa tuvieron un gran éxito entre el público por haber sido los pioneros en el reality de Azteca.

Los nombres de los concursantes de aquella agrupación son Miguel Ángel, Toñita, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, Laura Caro, María Inés Guerra, José Antonio de la O, Wendolee Ayala, Myriam Montemayor, Víctor García, Yahir, Nadia Yvonne, Alejandro Daniel y Héctor Zamorano.

Con el paso del tiempo, la vida de los ex académicos ha cambiado radicalmente desde su participación en el programa de TV Azteca que los dio a conocer al mundo, así como les dio herramientas para seguir una carrera dentro del ámbito del entretenimiento.

Así fue el primer reencuentro en Tlalpujahua, Morelia en 2013 (Foto: YouTube/Nelly Suárez)

Pese al distanciamiento y los proyectos individuales de cada uno, los once se las han ingeniado para reunirse, el primer intento por integrarse ocurrió en 2012, exactamente una década después de la transmisión del programa.

A manera de conmemoración, ellos lanzarían un tema inédito durante sus conciertos del Auditorio Nacional para15 fechas que incluso ya tenían confirmadas, no obstante, tuvieron que cancelarlas ya que no estarían todos juntos. Víctor, Myriam y Nadia no pudieron estar presentes pues sus agendas estaban ya ocupadas. Finalmente el sencillo Ten Fe se publicó el 26 de agosto de 2012.

Los ex académicos sólo volvieron a cantar juntos en Tlalpujahua de Rayón, Morelia hacia el 2013, pero todo proyecto discográfico en conjunto jamás se concretó. Durante su presentación al aire libre interpretaron temas en conjunto como Ten Fe e Inseparables; pero también aprovecharon para deleitar a sus fans con algunas canciones en solitario.

La primer generación cantó en conjunto y por separado (Foto: YouTube/Nelly Suárez)

Estrella Veloz interpretó Ojalá, María Inés cantó Hijo de la luna, Laura presentó My heart will go on, Raúl Sandoval interpretó Jamás y José Antonio, por su parte, cantó Mi historia entre tus dedos.

Después de la reunión en Tlalpujahua, pasaron cinco años antes de que volvieran a reunirse para cantar en conjunto, dicho evento tuvo lugar en el Auditorio Nacional hacia el 2017.

Así fue el encuentro 15 años después (Foto: YouTube/Nelly Suárez)

Hace unos meses María Inés confesó en Mimí Contigo que dicho “intento de reencuentro” le representó una oportunidad de prepararse mejor, pues se consideraba de las “menos talentosas”

“La Academia primera generación, yo tenía la espinita de ser ‘la que no cantaba, que solo estaba bonita, güerita pero que no tenía una buena voz,’, eso fue un parteaguas para que yo me preparara.”, expresó.

Cabe aclarar que Nadia y Yahir no participaron en este evento. Yahir es uno de los ex académicos de aquella generación que consolidó de mejor manera su carrera. Ha participado en obras de teatro musicales como Jesucristo Superestrella y Hoy no me puedo levantar.

Así fue el concierto de 2017 en El Auditorio Nacional (Foto: YouTube/Imelda Najera)

Tan sólo dos años después, María Inés y Nadia estuvieron juntas en para presentar la edición 2019 de La Academia, pues este concurso tuvo tanto éxito que se replicó en varias generaciones más.

El “reencuentro” más reciente no fue planeado sino que los fans lo advirtieron y tuvo lugar en el 2021 de manera virtual en el programa Mimí Contigo. A mediados de mayo, María Inés y Miguel Ángel estuvieron presentes en el foro, donde pudieron enlazarse por videollamada con algunos de sus compañeros.

María Inés y Nadia se reencontraron también en 2020 para presentar a una nueva generación (Foto: Instagram/@nadiamusica)

Nadia Ayuso expresó que esta muy agradecida con todos sus seguidores por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera. La Academia: primera generación fue algo que se quedó muy grabado en el corazón de la gente y nos recuerdan, ese cariño continua hasta el día de hoy.

Nadia y María Inés también confesaron cuál había sido el origen de los romances al interior de La Academia, explicaron que generaron muchos coqueteos al interior de la competencia pues ‘La Maestra Távora’ les ponía dinámicas donde debían escuchar música de Francisco Céspedes para que “fluyeran”, por lo que ellos, en pareja y siendo adolescentes, acababan estableciendo conexiones especiales.

Contaron algunos secretos del programa después de casi 20 años (Foto: Instagram/@Mimicontigo)

Por otra parte, María Inés Guerra y Miguel Ángel revelaron que estarían planeando viajar junto a los demás miembros de dicha generación.

Otro cantante presente de manera virtual fue Víctor García, quien le dijo a Inés que podía contar con ella. Este ex académico tiene seis álbumes en su trayectoria y también dedicó parte de su tiempo a la actuación en proyectos como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Corazón en condominio.

Los fans tomaron dicha emisión como un "mini reencuentro" (Foto: Instagram/@Mimicontigo)

Los fans de la primera generación de La Academia no pudieron evitar demostrar en redes sociales su alegría por haber visto juntos de nuevo a los cantantes:

“Sigan invitando a los ex académicos de la primera generación por favor, es un gusto verlos siempre” escribió una internauta en las publicaciones de Instagram de este programa. Varias personas secundaron esta idea en mensajes como “que nostálgico programa, fue como un mini reencuentro de la primera generación”.

