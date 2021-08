Brian May cuestionó la postura antivacunas de su ídolo, el cantante Eric Clapton

Brian May (Foto por Cole Bennetts/Getty Images)

El guitarrista de Queen, Brian May, cuestionó la postura antivacunas de Eric Clapton, uno de sus héroes musicales, pero aclaró que aunque tienen “distintos puntos de vista” en varias cuestiones, “nunca dejaría de respetar al hombre”.

”Amo a Eric Clapton. Es mi héroe pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos. Es una persona que piensa que está bien disparar a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero nunca dejaría de respetar al hombre. Gente antivacunas, lo siento, creo que son pasteles de frutas (chiflados). Hay muchas pruebas que demuestran que la vacunación ayuda. En general, han sido muy seguros”, enfatizó el legendario músico.

“Siempre va a haber algún efecto secundario en cualquier medicamento que tomes, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte, lo siento, eso va en el frasco de pastel de frutas para mí”, agregó May en declaraciones al periódico británico The Independent.

Previamente, Clapton había advertido que no actuaría en un lugar en donde se le exija al público estar vacunado para poder asistir, tal como lo ordenó el Gobierno británico.

El famoso guitarrista también se había quejado en su momento de las restricciones sanitarias preventivas contra el coronavirus y, tras recibir las dos dosis de la vacuna AstraZeneca, había manifestado su temor de no poder volver a tocar por el dolor que sentía en su brazo.

LOS FAMOSOS ANTIVACUNAS

Entre los más conocidos que dieron a conocer su argumentos para estar en contra de la inoculación, se encuentran deportistas, actores, actrices, personalidades de internet y cantantes, entre otros.

El gran tenista Novak Djokovic dijo en junio del 2020 que, “Personalmente, estoy en contra de vacunarse, y más si me obligan a ello. No quiero que me digan que tengo que hacerlo para volver a viajar. Si algún día es obligatorio, tendré que tomar una decisión al respecto”.

El actor Robert de Niro también pertenece a este grupo de famosos antivacunas. Hace un tiempo fue noticia por estar dispuesto a pagarle 100.000 dólares a la persona que le demuestre que las vacunas son seguras. Además fundó el proyecto “World Mercury Proyect Challenge”, el cual presenta una iniciativa para que se elimine el mercurio que dicen, tienen varias vacunas.

Miguel Bosé, el cantante español, dijo estar en contra del uso de las mascarillas, las vacuna, y en su momento, apoyó las manifestaciones en contra de las restricciones y la cuarentena obligatoria. También está a favor de la teoría conspirativa de que las vacunas serían medios para controlar a la población a través del 5G.

Por otro lado, la actríz Jennifer Aniston declaró no apoyar a aquellas personas antivacunas. “Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima”. Según el medio Actitud Fem, la actriz comentó que si bien todos tienen derecho a su propia opinión, muchos están basando su postura en “el miedo o la propaganda” y aunque ella misma tuvo que dejar de ver las noticias durante todo el día porque se volvió un “comportamiento compulsivo”, esta postura se aleja de sus valores al grado que prefiere o mantenerlas.

