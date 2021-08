El tiktoker Kunno aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo su novio

El tiktoker dio la noticia a través de Instagram (Foto: Instagram/@papikunno)

El tiktoker sorprendió a sus fans la tarde de este 7 de agosto pues anunció en Instagram que su novio le pidió matrimonio, la romántica propuesta habría tenido lugar una semana atrás, pero Kunno no estaba seguro de si debía compartirlo con sus seguidores aún.

El influencer que alcanzó la fama por su particular caminata en Tik Tok escribió lo siguiente para compartir el momento con sus fans:

“Tengo una semana pensando si compartirles esto o no... pero son parte de mi vida y de este proceso La vida es una, hay que vivir el momento como si mañana fuera nuestro último día, hay que cometer locuras aunque no sepas ni en lo que te estás metiendo, hay que amar incondicionalmente y ser buena persona para que a tu vida solo llegue amor y cosas buenas No se que vaya a pasar pero mientras esté de tu mano en esta nueva etapa, en esta aventura, en esta locura, te diré que si a todo”

Así fue la propuesta de matrimonio por parte de su novio (Foto: Instagram/@papikunno)

La publicación donde Kunno anunció su futura boda alcanzó más de 300,000 “Me gusta” dentro de esta red social en tan solo dos horas. De inmediato tanto sus fans como otros influencers lo felicitaron por este importante acontecimiento que definitivamente nadie en su círculo se esperaba, pues incluso algunas personas creyeron que se trataba de una broma.

Algunos de los comentarios que recibió en su publicación fueron “Los amo” de parte de Kim Shantal; “OMG Se nos casa, ya quiero boda” por Christiana Costa; “Wtf es broma? FELICIDADES CARNAL, a los dos les deseo lo mejor” de parte de Eddie Shobert, quien participó en Acapulco Shore 8 e incluso Samuel López se propuso para ser “damo de honor” en el evento.

Probablemente lo que más destacó de este anuncio es que Kunno y Luis Ruelas llevan cinco meses de relación y es común que las parejas de novios esperen más tiempo antes de tomar una determinación de este tipo.

Así fue como Kunno anunció que se casará (Foto: Instagram/@papikunno)

De acuerdo con las dos fotos que publicó el tiktoker, la romántica propuesta tuvo lugar en un muelle frente a unas azuladas aguas, aunque Kunno subió una historia en la frontera de Guatemala con México, no especificó si fue cerca de ese sitio.

El novio de Kunno es originario de Colima y lo presentó como su novio cuando llevaban un mes de relación, es decir, hacia finales de mayo. El polémico tiktoker siempre ha mantenido sus noviazgos de manera pública, su anterior pareja fue otro influencer llamado Santiago con quien terminó en diciembre de 2020.

La personalidad de Kunno en Tik Tok es extravagante y varias veces se ha metido en polémicas por su contenido o por acciones como cobrar por saludos, asistir a una fiesta durante la pandemia e incluso por subir un video haciendo una broma con un audio de un canto perteneciente a un grupo indígena de Estados Unidos.

Kunno se ha visto envuelto en la polémica varias veces (Foto: Instagram @papikunno)

En septiembre de 2020 muchos usuarios de la plataforma querían cancelarlo, es decir, dejar de consumir su contenido porque decidió tomar un vuelo para asistir a una fiesta (viajó de la Ciudad de México a Monterrey).

La fiesta fue convocada por diversos tiktokers y según los videos que publicaron posteriormente, no se respetó ninguna medida de seguridad ante la pandemia por la COVID-19 a pesar de que se reunieron alrededor de 100 personas. Durante esa polémica perdió aproximadamente un millón de seguidores.

El influencer mexicano de 20 años conocido por algunos como “El Rey del TikTok” también recibió el año pasado muchas críticas después de anunciar que a través de la plataforma “HolaFan!” enviaba saludos a sus seguidores por “un pequeñito costo” de 1,200 pesos.

