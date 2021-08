La respuesta de Jennifer Aniston cuando le cuestionaron su decisión de cortar lazos con quienes no quieren vacunarse contra el COVID-19

Jennifer Aniston (Foto: REUTERS)

Jennifer Aniston defendió el viernes su decisión de cortar lazos con sus amigos y conocidos que no quieren vacunarse contra el COVID-19, después de las preguntas que surgieron en las redes sociales sobre su decisión.

La estrella de “Friends” y “The Morning Show” dijo en una entrevista con la revista InStyle publicada esta semana que todavía había un “gran grupo de personas que son anti-vacunas o simplemente no escuchan los hechos”.

Agregó que, lamentablemente, había “perdido a algunas personas” de su círculo íntimo que no querían decir si habían sido vacunados o no.

Pero la actriz fue cuestionada por algunos usuarios de Instagram, incluida Robyn Law, autora del libro para bajar de peso The Body Plan preguntándole por qué le preocupaba estar cerca de personas no vacunadas cuando ella sí lo estaba.

Jennifer Aniston en los Los Angeles (Foto: Europa Press)

Aniston respondió en su propia cuenta: “Porque si tienes la variante Delta, aún puedes contagiármela Puede que me enferme sólo un poco; no tendrán que internarme en un hospital ni moriré. PERO PUEDO contagiársela a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud sí esté comprometida (o con una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo“, escribió la actriz.

“ESO es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos ”, agregó.

En la entrevista de la revista InStyle, Aniston había dicho que siente que la franja de estadounidenses que no quiere inocularse contra el coronavirus están basando su postura en “el miedo o la propaganda”.

La protagonista de la serie “The Morning Show” de AppleTV+, en la que interpreta a una presentadora de noticias, explicó que pasó gran parte de la pandemia manteniéndose al día con las noticias, pero que en un momento tuvo que tomar un descanso.

“Realmente tuve que dejar de tener la televisión encendida todo el tiempo, dijo la actriz sobre el comportamiento compulsivo que tuvo durante el aislamiento social. “Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”.

“Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”, añadió.

Aniston recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo y compartió la noticia en Instagram con sus millones de seguidores de todo el mundo. “Completamente vacunada y se siente tan bien”, escribió en su publicación. “Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID-10 en los Estados Unidos en este momento”.

Jennifer Aniston

“Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes ... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos”, continuó. “Pensando en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”.

Aniston, que tiene 37,7 millones de seguidores en Instagram, saltó a la fama como Rachel Green en la comedia de televisión estadounidense “Friends” que salió al aire entre 1994 y 2004.

(Con información de Reuters)

Seguir leyendo: