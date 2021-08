Esteban Loaiza está por salir de prisión y será deportado a México

Esteban Loaiz, ex esposo de Jenni Rivera y beisbolista, saldrá de prisión el próximo 6 de agosto (Foto: AP)

De acuerdo con la página de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el ex beisbolista Esteban Loaiza saldrá de prisión este viernes 6 de agosto y será deportado a México.

En marzo de 2019, Loaiza recibió una sentencia de 36 mese, después de que admitió poseer 20 kilos de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos.

Durante la sentencia de Loaiza, el fiscal federal Robert Brewer lamentó la caída en desgracia del ex jugador.

“Como atleta profesional, Esteban Loaiza ganó decenas de millones de dólares y la admiración de los fanáticos del béisbol en los Estados Unidos y México”, dijo Brewer. “Sin embargo, sacrificó su reputación, y ahora su libertad, para convertirse en un traficante de cocaína. Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los lanzadores de las Grandes Ligas” finalizó.

El deportista fue detenido el 9 de febrero de 2018 (Foto: Cuartoscuro)

Un funcionario de la Fiscalía Federal de Justicia del Distrito Sur de California confirmó su liberación a DailyMail, diciendo que el ex esposo de Jenni Rivera había sido informado de su deportación a México durante su juicio.

De acuerdo con dicho medio, un empleado de prisión mencionó que a Loaiza se le habrían acreditado 92 días de tiempo cumplido y se habría ganado un crédito de 162 días por buen comportamiento.

El ex lanzador originario en Tijuana jugó en las Grandes Ligas para los Piratas de Pittsburgh, Rangers de Texas, Toronto BlueJays, White Sox de Chicago, Yankees de Nueva York, Nacionales de Washington, Athletics de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles, además de estar en los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Beisbol y los Águilas de Mexicali de la Liga Mexicana del Pacífico.

Loaiza fue el tercer esposo de La Diva de la Banda (Foto: Instagram Esteban Loaiza)

Loaiza también es recordado por ser el tercer esposo de la cantante mexicana Jenni Rivera. La Diva de la Banda y Loaiza se conocieron en 2008. Se casaron en 2010 ante 800 invitados en una ceremonia de ensueño que fue captada por las cámaras y televisada en la llamada “boda del año”, como se publicitó también en las páginas de las revistas

En 2012, tan sólo dos años después de su publicitado matrimonio, Jenni Rivera solicitó el divorcio, generando revuelo en el público, quien los veía como una pareja muy sólida.

La abrupta decisión de Jenni generó asombro, sobre todo por sus razones: “Qué fue lo que pasó después de 2 años de matrimonio, fue realmente el darte cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Eso fue lo que sucedió”, contó una vez al programa El Gordo y la Flaca.

Su matromonio con Rivera terminó en medio del escándalo.

“Para una mujer como yo, el darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisión que yo tomé”, dijo, y al preguntársele si existía una tercera persona involucrada en su decisión expresó: “No, fíjate, no hubo peleas, no hubo maltratos. El día 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar”, expresó.

