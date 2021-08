Daniela Berriel acudirá a la CNDH para un último intento de justicia

Daniela Berriel acudirá a la CNDH (Foto: Instagram/@danniberriel)

Hace unos días Daniela Berriel anunció que tenía razones para dejar su caso de abuso sexual en contra de Eduardo Ojeda. No obstante, la actriz no ha agotado todas sus opciones, por lo que anunció que recurrirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero esta vez irá contra la Fiscalía de Guerrero.

En una entrevista con Ventaneando, la joven reveló que se han presentado trabas en su caso, como no quitar la orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, entre otras cosas. Es por esta razón que decidió ir en contra de la FGEG.

“Sí, yo sigo siendo víctima de violación, eso lo dice la Fiscalía, porque desde un principio se dijo, sólo que se supone que no es de quien yo digo que fue… Siguen violando mis derechos, no se me deja presentar las demás pruebas, no se me permitió presentar la declaración de Gonzalo [Peña], no se me permitió que ellos me dieran mis muestras de genética, no se me permite nada”, declaró Berriel.

La actriz agregó que irá contra el Ministerio Público que atendió su caso y con las personas que no la dejaron presentar las pruebas. Agregó que será su último paso.

La actriz tuvo que dejar el caso en contra de su presunto abusador (Foto: Captura de pantalla de Instagram @topchisme / @ofansgp)

“Contra la Fiscalía de Guerrero, contra el juez y el magistrado, totalmente. Es mi última instancia, ya es lo último que voy a hacer”, aseveró.

Denunció corrupción

La semana pasada la actriz anunció que no seguiría con su caso debido a que no cuenta con los recursos para pagar su defensa y protección legal, además de temer por su seguridad.

A través de sus redes sociales enlistó las razones por las cuales ha decidido dejar su caso a tan solo una semana de presentar su amparo. Con este intentaría hacer que se volviera a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a Eduardo Ojeda, quien la habría violado el pasado 14 de marzo de 2020 en Guerrero.

“Quiero ser yo la que les diga que ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque yo me sentía protegida legalmente porque yo estaba con el despacho Olea & Olea, pero a una semana de presentar el amparo, ellos me comentaron que ya no podían trabajar pro bono (sin honorarios) y la verdad es que no tengo recursos para pagar abogados.





Daniela Berriel tomará un último paso en contra de la fiscalía guerrerense (Foto: Instagram@danniberriel)

La segunda es: no me siento segura, y para mí lo más importante es la seguridad. (...) Y la tercera: es bastante frustrante y es una camino de bastantes decepciones luchar contra un gobierno, un gobierno donde hay impunidad, hay corrupción, donde es más importante el dinero, y si tu agresor tiene un nivel económico y político importante, no vas a conseguir justicia”, dijo Berriel en un video que publicó esta tarde en su cuenta de Instagram.

Berriel compartió que ahora luchará “desde otra trinchera” ya que se sumó a una fundación en la que se busca justicia por las mujeres que hayan tenido que enfrentar situaciones similares a la suya. Daniela dijo que este había sido su “camino de sanación” y agradeció el apoyo que recibió, pues sin él no habría tenido la valentía de denunciar a una persona con el poder político y económico de su presunto abusador.

Finalizó su mensaje diciendo: “No me arrepiento de haber alzado la voz. Me siento bastante orgullosa como mexicana, me siento orgullosa como mujer y como sobreviviente de haber denunciado y de haber alzado la voz, porque eso es lo correcto, porque yo me quito todas las culpas. Y si algo le pasa algo a alguna mujer, malo, en manos de Eduardo, ya no es mi culpa, será la culpa de las autoridades y del gobierno que lo dejó en libertad.

SEGUIR LEYENDO: