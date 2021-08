Ana Pau Capetillo lanzó duro mensaje contra la gente que la criticó en redes sociales

Ana Pau es hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo (Foto: Instagram/@paucapetillog)

Hace dos días, Ana Pau Capetillo subió a su cuenta oficial de Instagram un video corto que desató una gran cantidad de comentarios desagradables pues criticaban su cuerpo. Al sentirse acosada por las personas, la joven de 24 años tomó la decisión de limitar la posibilidad de interactuar con su grabación tipo TikTok.

En la grabación, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo apareció comiendo frituras para interpretar una escena de la película Chicas Pesadas 2, dicha secuencia la realizó junto a su mejor amigo.

El breve TikTok publicado entre los Reels de Instagram se trató de una broma en la que sobrepusieron el audio de los personajes, pues la joven ingiere un alimento para cuidar su salud y luego descubre que se trata de lo que usan los deportistas para engordar.

Ana Pau aparecía en el video junto a su mejor amigo comiendo frituras y actuando (Foto: Instagram/@paucapetillog)

Rápidamente muchos usuarios de Instagram comentaron mensajes desagradables pues cayeron en juzgar el cuerpo de Ana Pau, dejando de lado la broma que había interpretado en la grabación.

A la acción de criticar el peso, el tono de piel, la complexión o la apariencia de una persona se le conoce como bodyshaming, por lo que la joven cerró los comentarios de su publicación como una manera de demostrar que su cuenta no es un espacio adecuado para descargar odio.

“Estoy muy sorprendida. Subí un Instagram Reels hace rato, y yo jamás había tenido que desactivar los comentarios de una publicación, llevo mucho tiempo en Instagram y jamás había tenido que hacerlo”, explicó la hija de Biby Gaytán horas después en sus historias de Instagram.

La joven realizó una grabación para hablar con sus seguidores (Foto: Instagram/@paucapetillog)

“Me parece preocupante, me parece sorprendente todos los comentarios de body shaming, o sea de ataques hacia mi cuerpo que recibí por ese video” comentó en una de sus historias.

Posteriormente se dijo preocupada ante el hecho de que dichos comentarios inapropiados venían de mujeres, es sabido que hay un gran movimiento feminista que busca romper con las críticas que algunas chicas hacen en contra de otras.

“Estoy muy sorprendida y estoy muy preocupada, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo”, comentó. Al día siguiente la joven continuó sus reflexiones respecto a la situación e hizo un llamado a sus seguidores para que cesen con la violencia en contra de ella o cualquier otra persona.

Ana Pau comentó entre sus historias que las acciones de esas personas no eran las adecuadas y dejó muy en claro que no permitiría ese tipo de comportamiento en su cuenta de Instagram.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son los padres de la joven y han mantenido una relación muy sólida en los últimos 26 años (Foto: Instagram @bibygaytan)

“Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram, entonces si a ustedes no les gusta, y quieren seguir criticando, por favor déjenme de seguir, con un solo botón me pueden dejar de seguir” se le escuchó decir a la influencer.

Terminó su mensaje aclarando que haría lo posible por mantener sus redes como un espacio seguro para quienes la siguen. En su cuenta de Instagram sube múltiples videos de humor junto a su mejor amigo y además comparte su talento al cantar así como recomendaciones de sus libros favoritos

“No voy a permitir que se haga body shaming de ningún tipo, ni a nadie. Si tu eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor déjame de seguir. Mi cuerpo es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa”, mencionó la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

