“En etapa terminal”: productor reveló sombrío pronóstico sobre Sammy Pérez

Sammy participaba en un programa nocturno de Televisa Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez

El productor del programa De Más Noche, Miguel Vallejo, en el cual Sammy Perez participaba antes de su hospitalización, habló con Chismorreo para dar detalles sobre el delicado estado de salud del actor que se encuentra internado por complicaciones derivadas del virus de Covid-19.

El también guionista y director del programa nocturno contó que la familia del actor le ha dado detalles sobre su situación médica, quienes confirmaron que someterán a Sammy a una hemodiálisis como uno de los últimos recursos para salvar su vida.

De la misma manera, Miguel Vallejo afirmó que el actor ya tiene pocas posibilidades de sobrevivir: “Me dijo la familia de Sammy que ya se encuentra en etapa terminal, pero la cuestión es que, no sé porque la familia le quiere extraer un riñón si ya está desahuciado, porque la operación cuesta más de 400 mil pesos”.

Las declaraciones tomaron por sorpresa a los conductores de Chismorreo, quienes lamentaron la situación de Sammy.

Sammy Pérez estaba próximo a casarse con su novia Zuleika Garza (Foto: @sammyperez_xhderbez)

Vallejo también expresó su preocupación por los numerosos casos de personas que intentan estafar a quienes quieren apoyar a la familia del artista: “De lo que más me preocupa, es que hay gente que se está colgando de él”, dijo el productor.

“Por ejemplo, el viernes pasado hicieron un evento y había muchos compañeros comediantes confirmados, te voy a dar dos ejemplos rápidos: El Compayaso y Víctor Moreli, quienes estaban anunciados y no sabían. A mí lo que más me duele es que lo hagan pasar por eso estando en sus últimos días, me parece que lo que quieren es sólo sacar dinero”.

Desde los primeros días de hospitalización se ha informado acerca de la salud de Sammy a través de sus redes sociales, su representante Erick de Paz ha estado en constante comunicación con sus seguidores dando actualizaciones constantes acerca del estado del comediante.

Eugenio Derbez afirmó que está apoyando a la familia del comediante desde el primer día de su hospitalización Youtube / No se acpetan devoluciones

Recientemente se informó que la salud de Sammy había empeorado en los últimos días, debido a la aparición de un hongo dentro de uno de sus pulmones y la aparición de problemas renales causados por la diabetes que padece.

“Hace unos momentos se comunicó el doctor de Sammy y nos comentó que el panorama se complicó un poco más. Hoy amaneció con la presión muy baja, el domingo el doctor le detectó un hongo en el pulmón y el día de hoy aumentó más. Está agotando todo para no tener que hacerle diálisis”, dijo el manager Erick de Paz a través de sus redes sociales.

Poco a poco la salud del comediante ha ido empeorando, anteriormente se había informado que había tenido “un decaimiento bastante fuerte” a causa del grave daño que presentaban sus pulmones al momento de su hospitalización.

Por otra parte, diversas fuentes han informado que la deuda por la hospitalización de Sammy asciende a más de medio millón de pesos, pues el hospital cobra a sus familiares 80 mil pesos diarios por costos de hospitalización más gastos médicos, según el representante del comediante.

El estado de salud de Sammy empeora cada día Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez

A la deuda sólo se han abonado 59 mil 369 pesos a pesar de las numerosas donaciones que los seguidores y amigos de Sammy le han hecho llegar a su familia.

La semana pasada se anunció el evento “Risas por Sammy”, el cual tuvo lugar en Tlalpan y contó con la participación de reconocidos comediantes, entre los que se encontraron Radamés, Guty de la Peña y Oscar Mayorga.

El costo del boleto para disfrutar del espectáculo fue de 200 pesos, los cuales afirmaron serían utilizados para ayudar a la familia del comediante a pagar la cuenta médica que sigue creciendo.

El evento estuvo envuelto en polémicas, ya que varios de los comediantes cancelaron su participación horas después de su anuncio y el representante de Sammy afirmó no tener nada que ver con los organizadores a pesar de haber publicado la imagen del evento en sus redes oficiales, la cual fue borrada tiempo después.

SEGUIR LEYENDO: