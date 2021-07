Cómo es el cuarto de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar demostró ser una apasionada al arte y a los objetos vintage (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

La cantante Ángela Aguilar mostró uno de los espacios más íntimos dentro de su vida, pues a través de su canal de YouTube decidió enseñar la habitación en donde duerme, lee y compone sus canciones.

Durante poco más de 15 minutos, en su canal homónimo, la hija de Pepe Aguilar dio un recorrido por cada rincón de su cuarto, explicando el cómo algunos de sus muebles llegaron a formar parte del lugar en donde descansa.

Uno de los principales atractivos que destacaron fueron los cuadros que tiene en la pared que dan justo de frente a su cama, ya que en ellos se encuentran varias fotografía de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, durante su juventud, un par de piezas de la pintora mexicana Frida Kahlo, así como también un disco de oro de su padre.

La joven estrella del regional mexicano demostró ser una apasionada al arte (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Angela Aguilar Oficial)

Algo que resaltó en su dormitorio, fue otra de sus paredes ya que en ella se encuentran una gran cantidad de frases de canciones del cantautor español Joaquín Sabina.

“Me encanta cómo escribe, me encanta todo así que soy una súper admiradora y hasta me consideraría un fan. Así que pues esta es mi pared de Joaquín Sabina que me trae mucha inspiración”, comentó la joven interprete sobre su admiración al cantautor español.

Sobre dicha pared añadió que le ha servido de inspiración cuando se sienta a componer en su piano, pues busca que nazca un tema con alguna de las palabras que se encuentran en ella.

El rincón en donde lee lo considera su lugar favorito (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Angela Aguilar Oficial)

En una de las esquinas, a la cual Angela Aguilar denominó como “su parte favorita de todo el cuarto”, se encuentra un pequeño sillón color amarillo justo debajo de una repisas en donde se encuentran algunos de sus libros favoritos.

Algunos de los títulos que la joven cantante mencionó fueron: La Maestría del Ser de Miguel Ruíz Jr, El Callejón de las Estrellas de uno de los integrantes de Los Vázquez Sounds, Gus Vázquez; En el Tiempo de las Mariposas de Julia Álvarez y una recopilación de cuentos de Julio Cortázar.

Sin embargo señaló que su libro favorito es Bonsái y La Vida Privada de los Árboles del chileno Alejandro Zambra.

“Yo creo que en mi vida he conocido un libro que traiga amor, decepción, poesía, palabra muy bonitas, tristeza.. Este me lo recomendó mi querida amiga Amandititita”, mencionó al respecto.

El libro favorito de la cantante es del chileno Alejandro Zambra (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Angela Aguilar Oficial)

Varios elementos dentro de la habitación de la interprete de Ahí Donde Me Ven también pertenecieron a su abuela, pero fueron restaurado y pintados por la joven y su familia. Además cuenta con un pequeño mueble en donde duerme su mascota, y se encuentra dentro de su cuarto para que la joven pueda convivir con ella.

Ángela combinó colores como azul mostaza y rojo para dar calidez a la habitación en la que también conserva objetos preciados como un lámpara clásica que fue regalo de su abuela materna y artículos vintage.

“Les cuento que este cuarto lo hice básicamente yo completamente sola, me tardé mucho tiempo”, recalcó la estrella juvenil del regional mexicano.

Aguilar finalizó el video dejando a sus fans intrigados en qué tipo de piezas y marcas se encuentran dentro de su clóset, pues la joven cantante decidió mostrarlo en otro video.

“Hoy no les voy a enseñar mi clóset, pero luego si quieren les puedo hacer un clóset tour y cómo ordeno todo”.

SEGUIR LEYENDO: