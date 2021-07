Abogado de José Manuel Figueroa aclaró si el cantante podría ir a prisión

José Manuel Figueroa ya prensentó una contrademanda (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

En una entrevista para Despierta América, el abogado de José Manuel Figueroa, José Alberto Gallardo, habló sobre la situación legal de su cliente tras las acusaciones de violencia por parte de Farina Chaparro, ex pareja del artista.

El jurista contó que es poco probable que el cantante se enfrente a un juicio y sea encarcelado, pues está seguro de su inocencia: “No va a ir a prisión porque José Manuel está tranquilo y me ha dicho que no existe nada que lo vincule respecto a una evidencia fuerte”, dijo el abogado.

Gallardo dijo que entre las confesiones que José Manuel le ha confiado, lo más sobresaliente fue una fuerte discusión que él tuvo con su ex pareja, pero descartó que hayan existido insultos graves o golpes.

El cantante afirma que está siendo extorsionado Foto: Facebook/Farina Chaparro (Top Model) // Instagram @ absolutamente.josemanfigueroa

De la misma manera, el abogado contó que José Manuel “Está bien física y mentalmente, sólo que está consternado por el hecho de que siente que le está sucediendo esto justo cuando está lanzando un nuevo material, y que es, prácticamente, un oportunismo, en donde a él le perjudica y a otras personas les puede beneficiar”.

Farina Chaparro solicitará al cantante una orden de restricción y la reparación económica de daños, lo cual el artista dice podría afectar la promoción de su nuevo disco.

Por su parte, José Manuel ya contrademandó a la modelo por amenazas y hostigamiento. El abogado del artista afirmó que este procedimiento legal es “una aclaración de hechos para que se investigue y se determine si las conductas de la señorita Chaparro dan lugar a la extorsión con respecto a los temas de dinero que se pedían”.

La relación entre José Manuel Figueroa y Farina Chaparro duró 10 meses, pero los rumores afirman que, al poco tiempo de iniciar el noviazgo, el hijo del “Poeta del Pueblo” habría comenzado a ejercer violencia en contra de la modelo.

Rumores afirman que José Manuel ya tiene nueva novia en medio de la polémica (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

De la misma manera, se rumora que el artista ya tiene un nuevo romance, pues afirman que se encuentra en una relación con la conductora de televisión Marie Claire Harp.

Hace unos días se dieron a conocer varios videos en los cuales se mostraron los abusos que José Manuel habría cometido en contra de Farina.

En uno de los videos se puede ver a la modelo llorando mientras es grabada por el cantante, Farina dijo las siguientes palabras: “Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, dijo Farina y señaló a su cuello: “Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”.

El video habría sido grabado por Figueroa, quien intentó burlarse de su pareja con las siguientes palabras: “No te vayas a enojar, pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, a lo cual su ex pareja contestó: “Ya no puedo más”.

La modelo mostró los moretones que presuntamente José Manuel le dejó (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Alfonso Arnáez, abogado de la modelo, aseguró en una entrevista para Televisa Guadalajara tener en su poder cerca de veinte audios y videos que fueron grabados por Farina, los cuales exponen la violencia física y verbal que presuntamente José Manuel ejerció en contra de su ex pareja.

Asimismo afirmó lo siguiente: “Lo que ella me refiere es que la relación duró aproximadamente un año, un poco menos de un año, y que el primer episodio de violencia surgió, más o menos, a partir del mes y medio de que comenzó la relación. Los hechos fueron incrementando y poniéndose más violentos por parte de él”.

