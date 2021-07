La defensa de Britney Spears solicitó a la justicia el fin de la tutela “abusiva” de su padre

Britney Spears sigue adelante con la batalla legal contra su padre (Foto: REUTERS)

La cantante estadounidense Britney Spears inició procedimientos judiciales para eliminar la controvertida tutela de su padre, quien controla sus finanzas, y pidió que sea reemplazado por un contador independiente, según documentos legales presentados este lunes.

Mathew Rosengart, quien recientemente tomó la defensa de “La princesa del Pop”, aseguró hace una semana que tomaría medidas “agresivas y rápidas” para despedir a Jamie Spears, luego de un conmovedor testimonio de su hija ante un tribunal de Los Ángeles.

Entre lágrimas, Britney Spears, de 39 años, había rogado a la corte que pusiera fin a la “tutela abusiva” de su padre, sobre quien reclamó una investigación.

Este lunes en la corte de Los Ángeles, la estrella pop pidió designar al contador Jason Rubin para que maneje sus finanzas.

Según medios estadounidenses, en otra solicitud separada que no fue divulgada, la cantante exige retirar a Jamie Spears el control de su patrimonio estimado en 60 millones de dólares.

De acuerdo con The New York Times, en la petición Mathew Rosengart argumenta que si, como dictaminó recientemente un juez, Britney Spears “tiene la capacidad de elegir a quién la representa”, entonces “también tiene la capacidad de hacer ese nombramiento”.

Fanáticas de Britney Spears lanzaron una masiva campaña para apoyar a la cantante en su batalla legal contra su padre (Foto: EFE)

Los fans de la cantante reclaman desde hace mucho tiempo que Jamie Spears pierda la tutela y lanzaron una campaña bajo el lema #FreeBritney.

La estrella fue puesta bajo tutela de su padre en 2008, después de sufrir en 2007 un colapso muy publicitado durante el cual atacó el automóvil de un paparazzi en una estación de servicio.

El abogado de Jamie Spears dijo que su cliente no renunciará voluntariamente a la tutela, “habiendo estado presente 24 horas al día, 7 días a la semana durante los últimos 13 años” para su hija.

La audiencia para considerar la solicitud de Britney Spears está programada para el 13 de diciembre, a la que la cantante podría asistir en persona.

Una moción el año pasado para quitar la tutela a Jamie Spears había sido desestimada por la jueza Brenda Penny.

La semana pasada dos congresistas, uno del Partido Republicano y otro del Demócrata, presentaron un proyecto de ley que pretende facilitar cambios en la tutela legal de Britney Spears y otras personas afectadas por la misma medida.

La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre “ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación” (freedom and right to emancipate from exploitation act), que responde a FREE Act por sus siglas en inglés, un guiño al movimiento #FreeBritney.

”Con la FREE Act, liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto”, aseguró en un comunicado el congresista demócrata Charlie Crist (Florida), impulsor del proyecto junto a la republicana Nancy Mace (Carolina del Sur).

Jamie Spears, padre de Britney (Foto: AP)

La ley permitiría que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado.

En la actualidad, los afectados por la tutela legal tienen que demostrar que se ha perpetrado abuso o fraude para lograr cambios sustanciales, algo difícil ya que el propio diseño del mecanismo legal reduce sus competencias y han de estar en todo momento representados por un abogado designado por los juzgados.

”Queremos asegurarnos de que añadimos transparencia y responsabilidad al proceso de tutela. La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si esto le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera”, añadió Mace.

El proyecto legislativo no es el único gesto que la política estadounidense ha tenido ante el caso de Britney. Un grupo de legisladores republicanos invitó hace unas semanas a la cantante a testificar ante el Congreso para explicar la batalla legal que libra contra su padre.

El caso de Spears ha provocado la simpatía de los republicanos porque, a su parecer, la tutela impuesta sobre la artista infringe algunos de los principios básicos más importantes de su ideología, como el individualismo, la libertad y la independencia del Estado.

Pero también algunos demócratas han expresado su solidaridad con la intérprete de “Toxic”. Por ejemplo, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Bob Casey pidieron al secretario de Salud, Xavier Becerra, y al fiscal general, Merrick Garland, más información sobre la figura legal que permite que el padre de Britney tenga pleno control sobre el patrimonio de la artista.

(Con información de AFP y EFE)

