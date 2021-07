Paola Espinosa aseguró que su polémico mensaje no fue contra Carolina Mendoza y Dolores Hernández

(Foto: Captura de pantalla - Facebook / Paola Espinosa)

Paola Espinosa aclaró que su comentario en redes sociales no fue en contra de las clavadistas mexicanas, sino una crítica sobre el proceso de selección que la dejó fuera de Tokio 2020.

La madrugada de este domingo 25 de julio, Carolina Mendoza y Dolores Hernández representaron a México en la justa femenil por la medalla de oro en clavados sincronizados. Con un puntaje de 275.10, las atletas lograron un cuarto lugar.

Tras la justa olímpica, Paola Espinosa escribió un crudo mensaje en su cuenta de Twitter en donde criticó la participación de sus compatriotas, lo que causó polémica entre el público mexicano. Debido a ello, la clavadista aclaró que su mensaje no fue hacía Carolina y Dolores, sino contra de la CONADE.

En redes, la clavadista mexicana constantemente manda su apoyo a su esposo Iván García, quien también es clavadista (Captura: @paolaespinosaof/Twitter)

“Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, escribió en Twitter.

Su aclaración apareció después de que durante las primeras horas de este domingo la clavadista se convirtió en tendencia en dicha plataforma porque algunos internautas consideraron que su comentario no reconoció el trabajo y esfuerzo de las representantes mexicanas.

A pesar de su nuevo mensaje, la opinión en redes sociales permaneció dividida, pues mientras algunos usuarios mantienen su disgusto por la forma en que la clavadista se expresó después del logro alcanzado por las clavadistas en Tokio, otros reconocieron que su twit fue un tipo de protesta que Paola utilizó para alzar la voz en contra de las supuestas injusticias que notó en el proceso de selección.

Paola Espinosa participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 (Foto: Twitter/@PaolaEspinosaO)

“Su protesta es en contra del selectivo porque fue realizado fuera de tiempo. Problemas de pantalón largo evitaron que asistiera a las olimpiadas”, “Aplausos por no quedarte callada, el problema son los administrativos de la CONADE”, “Se te olvidó que tu también batallaste para lograr una medalla”, escribieron los twitteros.

La originaria de La Paz, Baja California publicó que, desde su punto de vista, ella y Melany Hernández debían componer el grupo femenil de clavados en Tokio porque juntas han ganados medallas y tienen más experiencia en comparación con las actuales representantes.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla pero lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como duelas de la plaza 3 metros sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, twiteó.

(Foto: Twitter/@vanessazambotti)

Dentro del comentario que originó el disgusto de los mexicanos, Paola Espinosa dijo que no fue a las Olimpiadas en Japón porque la comisión que se encarga de seleccionar a los atletas representativos no la eligió y, en su lugar, mandaron a la ex concursante de Exatlón México y a Dolores Hernández.

Su publicación sobresalió al ser reconocida como una de las atletas mexicanas que más logros ha alcanzado en clavados a nivel mundial. Sin embargo, no fue tomada de la mejor manera por el público mexicano debido a que Paola dio a entender que no quedó conforme con la participación de sus compatriotas y, de cierta forma, aseguró que si ella hubiera estado sobre la plataforma habrían subido al podio.

La judoca Vanessa Zambotti le respondió a Paola Espinosa con otro mensaje en donde la invitó a mostrar apoyo a sus compatriotas en lugar de quejarse sobre sus ejecuciones porque ellas no tienen la culpa de que no fuera seleccionada. En tono sarcástico, la chihuahuense escribió: “(Se me cayó un ídolo)”.

Mexico's Dolores Hernandez Monzon and Mexico's Carolina Mendoza Hernandez compete in the women's synchronised 3m springboard diving final event during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on July 25, 2021. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

En contraste, Carolina y Dolores dijeron que se van conformes con su participación en la justa olímpica y ya se mentalizan para sus próximas competencias. Cabe mencionar que las clavadistas sólo quedaron por debajo de Alemania, Canadá y China.

