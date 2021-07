Carlos Ferro aclaró qué tipo de relación mantiene con María León

María León y Carlos Ferro han defendido que son grandes amigos, pero en varias ocasiones han sido captados compartiendo más que una amistad (Foto: Instagram@sargentoleon/@soloferro)

María León y Carlos Ferro han sido emparejados en varias ocasiones desde que se supo que mantenían un noviazgo, mismo que después terminó. Tanto la cantante como el actor han evitado responder si en realidad siguen manteniendo algún tipo de relación, lo que finalmente contestó el Ferro poniendo fin a las especulaciones.

Carlos Ferro fue el invitado de la edición de Miembros al Aire de este jueves, en donde Yordi Rosado fue directo a la pregunta que se había mantenido sin respuesta por más de un año.

“Mira, cuando salimos, salimos de vez en cuando. Cuando se puede se puede, y cuando no, pues no (...) Lo intentamos, lo intentamos una vez, no funcionó, luego sí, luego no”, respondió el actor, dejando en claro que ambos no han querido ponerle una etiqueta a su relación debido a que ha existido en varias ocasiones.

Carlos Ferro confesó que él y María León han intentado en varias ocasiones formalizar su relación (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

El histrión también reveló cómo fue que comenzaron a salir, pues se conocieron en un set de grabación pero no fue ahí en donde comenzó todo. “La conocí en unas Tv y novelas, la invité a salir y nada más me hizo así como ‘jajaja, estás pendej*, wey’. Le dije, ‘oye, te invito a salir, nos vemos después, te escribo, qué onda’, (ella contestó) ‘sí, luego vemos’”.

Tuvo que pasar tiempo para que nuevamente se volvieran a hablar, pues no intercambiaron números ni hicieron una buena amistad como para intentar mantener una conversación constante.

Ferro entonces decidió enviarle un mensaje a través de Instagram, en donde ambos quedaron de acuerdo en salir a caminar con sus mascotas, ahí fue en donde lograron intercambiar números, aunque no llegaron a nada más, pues ambos estaban en diferentes etapas de sus vidas, lo que siempre los mantuvo separados.

El actor dijo que tuvo que pasar mucho tiempo para que ambos pudieran entablar una amistad (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

“‘¿Sabes qué? No estamos coincidiendo en esto, no tenemos tiempo. Mejor cuando se den las cosas y cuando estemos en la misma frecuencia, igual y se pueda dar’”, recordó Ferro haber hablado con Sargento, por lo que desde entonces han decidido mantener una relación abierta.

Hace un par de meses María León reveló en entrevista con TV y Novelas que había pasado sus primeros meses en cuarentena en compañía de su mascota, pero alejada de cualquier otra persona, incluso aseguró estar soltera tras terminar su relación su relación con Carlos Ferro.

“Estoy soltera, pero no sola, y estoy feliz. Creo que después de lo que estamos viviendo en esta pandemia, deberíamos de evitar pedirnos permiso para hacer ciertas cosas; quiero conocer gente, vivir”, comentó, agregando que tiene la ilusión de algún día enamorarse.

María León ha negado tener una relación sentimental con Carlos Ferro (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La cantante también compartió que en un futuro se ve como madre, pero espera encontrar la persona perfecta y el momento ideal para poder criar a un bebé. “Me encantaría y tengo mucha ilusión, pero para llegar a ese punto aún me faltan muchas cosas por hacer y prepararme para brindarle ese equilibrio económico, mental y espiritual”, se sinceró.

Desde finales de 2019 ambos actores han dado pistas de encontrase en una relación, la cual sólo una vez fue confirmada como noviazgo; compartían videos en los mismos lugares, varias veces fueron captados disfrutando de la noche en algún restaurante, pero la intérprete de El eco de tu voz después dejó en claro que lo suyo sólo era amistad.

“Yo no dije que estaba sola, yo dije que estaba soltera, es bueno tener amigos que sepan andar en moto, fue un favor que le pedí con mucho cariño y él aceptó, lo agradezco con toda mi alma, porque de otra manera era imposible y para mí era muy importante hacer este homenaje y cumplir mi compromiso del teatro. Somos amigos de mucho tiempo”, dijo León después de haber sido captada en diciembre de 2019 con Ferro.

SEGUIR LEYENDO: