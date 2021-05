“Tengo mucha ilusión”: María León reveló cuáles son sus planes a futuro, en los que se ve como madre

María León reveló lo que piensa de la maternidad (Foto: Instagram / @sargentoleon)

A pesar de que reveló que no se encuentra en una relación amorosa, María León confesó que sí quiere ser madre y espera que en algún momento de su vida encuentre la estabilidad suficiente para lograr criar a un bebé junto a una persona de la cual esté enamorada.

La cantante de Guadalajara, protagonista de la puesta en escena Hoy No Me Puedo Levantar, se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal en entrevista con el medio TV Notas, uno de ellos es que sí está en sus planes tener hijos, pero piensa que primero se necesita encontrar el equilibrio perfecto.

“Me encantaría y tengo mucha ilusión, pero para llegar a ese punto aún me faltan muchas cosas por hacer y prepararme para brindarle ese equilibrio económico, mental y espiritual”, se sinceró.

María León piensa que todavía no encuentra la estabilidad correcta para concebir un hijo (Foto: Instagram / @marialeon.idol)

A pesar de que ahora se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, León dijo que fue muy difícil el camino para llegar hasta donde está y todavía le cuesta reconocerlo, así que aún se está descubriendo ella misma.

La intérprete de Ya no espero más en ocasiones anteriores ha relatado que su infancia y adolescencia fue muy complicada debido a que sufrió bullying por su físico. Finalmente, encontró en el teatro una puerta que le permitió salir del acoso escolar. “Mi mundo irreal era más entretenido”, externó.

Sus padres fueron quienes la apoyaron siempre, intentando sacar adelante sus sueños de convertirse en artista, es por ellos que se integró a Playa Limbo y comenzó a descubrir cómo era la vida de una celebridad, lo que la hizo llegar a perder el rumbo. “Cuando llegó el éxito hubo momentos en que perdí el piso, pero por suerte tengo unos padres muy aterrizados y ellos me recuerdan dónde estoy y a dónde voy”.

La cantante agradece a sus padres por apoyar su carrera siempre y ayudarla a no perder el rumbo (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Por otro lado comentó que está soltera tras terminar su relación su relación con Carlos Ferro, no obstante todavía tiene la ilusión de enamorarse, aunque actualmente no tenga en mente comenzar una relación con alguien. “Estoy soltera, pero no sola, y estoy feliz. Creo que después de lo que estamos viviendo en esta pandemia, deberíamos de evitar pedirnos permiso para hacer ciertas cosas; quiero conocer gente, vivir”, comentó.

Agregó que entre sus planes no está el ser madre soltera, ya que espera algún día encontrar alguien con quien querer formar una familia, pero le es complicado porque no acostumbra a tener un compañero sentimental. “No he sido muy noviera, he tenido como seis parejas”, dijo.

Atravesó la pandemia junto a su mascota la cual le ayudó a poder reflexionar un poco más acerca de su vida y a prepararse para los proyectos que tiene en puerta y los que ya lanzó.

María León y Yahir durante presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Actualmente María León se encuentra trabajando junto a Yahir en Hoy No Me puedo Levantar, musical con temas de la agrupación Mecano, del cual en esta temporada se convirtió en la protagonista.

Según sus palabras, el público podrá ver “una María más madura, pero generarle al personaje estas herramientas de madurez que me ha dado la vida a lo largo de estos siete años y ponerla también desde otro lugar”.

El musical fue reestrenado el pasado 16 de abril, y estará en escena los viernes, sábados y domingos durante una corta temporada en el Centro Cultural Teatro 2 y con el aforo reducido un 30%.

SEGUIR LEYENDO: