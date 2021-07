Vadhir Derbez reveló cómo descubrió que una ex novia le fue infiel

Vadhir Derbez confesó cómo descubrió que su ex le fue infiel (Foto: Instagram/@vadhird)

Vadhir Derbez confesó que su vida sentimental le ha servido de inspiración, pues ha tenido que confrontar varias infidelidades: esta experiencia en el amor ahora la utiliza para hacer nueva música.

El hijo de Eugenio Derbez fue invitado esta mañana a Hoy, en donde promocionó su nuevo tema Te confieso, el cual interpreta junto a Ximena Sariñana, y relató que su interés por sacar una canción en la que se hable de engaños es porque precisamente a él le han sido infiel en varias ocasiones.

Dentro del juego El Manotazo, en el que las celebridades invitadas se ven forzadas a hablar sobre diferentes aspectos de su vida íntima según su rapidez al tocar el botón que tienen enfrente, el actor y cantante tuvo que contestar a la pregunta “¿Te han engañado alguna vez?”.

Vadhir fue el más lento en tocar el botón, por lo que tuvo que contestar a la pregunta (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Siendo directo, respondió: “No una, sino varias veces (...) sí, y bastante duro”. Derbez relató que mantuvo en mente como inspiración para su nueva canción sólo una de las veces en que le fueron infiel. Aunque por sí mismo no entró en detalles, Paul Stanley, con quien estaba jugando, logró comprender cómo ocurrió este engaño.

De acuerdo a las deducciones de Stanley, que después Vadhir confirmó, el cantante se dio cuenta de que su pareja le fue infiel debido a que revisó el celular de ella, pero también ha tenido desamores que, pretendiendo ser ellos los culpables de que la relación no pueda seguir, le han dicho: “No eres tú, soy yo”.

Hace un año, el menor de los Derbez González expuso abiertamente ante sus seguidores en Instagram que una persona con la que había estado saliendo le había sido infiel. En una transmisión en vivo, declaró que no estaba pasando por una buena situación sentimental, de hecho, recurría a hacer caminatas a altas horas de la noche para sentirse mejor.

Vadhir confesó hace un año que su pareja le había sido infiel y él la había descubierto (Foto: Instagram/@vadhird)

“Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo, que le caché ahí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde”, dijo.

Aclaró que había decidido salir de su casa debido a que no se sentía cómodo en su casa después de haber descubierto que su pareja lo había engañado y continuó compartiendo con sus seguidores sus reflexiones al respecto.

Rápidamente se creo una polémica, pues aunque Vadhir no había dado ningún nombre, supuestamente habría mantenido una relación sentimental con la influencer Diana Larume, quien rápidamente recibió el odio de los fans de Derbez.

Aunque el actor intentó que la gente no se fuera en contra de Larume, aclarando que no se trataba de ella y que no revelaría la identidad de su ex pareja, ya era muy tarde.

(Foto: Instagram/@dianalarume)

A los pocos días Diana salió en su defensa a través de una transmisión en vivo por Instagram, en la que dijo: “No está padre que hablen negativamente de ti en público para perjudicarte solo porque ya no quieres estar con esa persona”.

Larume aseguró que no estaba intentando atacar a nadie, sino responder a los mensajes de odio que había recibido por culpa de “una personita que se le hizo fácil por dolido, por ardido, por despechado, por inmadurez”.

Confesó que decidió terminar esa relación porque había sido muy complicada y “tóxica”, además de que se sentía “asfixiada”. Después, ambos decidieron dejar el tema ya que estaban recibiendo haters uno del otro.

A pesar de esta controversia, hoy Vadhir aseguró que para él es posible sostener una amistad con sus ex parejas, de hecho, el tema Te confieso lo escribió junto a la cantante Jass Reyes, con quien mantuvo un noviazgo hace nueve años.

